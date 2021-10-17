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從人文跨域生態 南投文史作家潘樵獲環教獎優等

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣文史工作者潘樵耗費5年多時間探尋縣內上百座瀑布，曾出版「南投尋瀑」一書。圖／潘樵提供
南投縣文史工作者潘樵耗費5年多時間探尋縣內上百座瀑布，曾出版「南投尋瀑」一書。圖／潘樵提供

南投文史工作者「潘樵」潘祈賢因對地方文史感興趣，長期投入人文、歷史等研究，是作家也是畫家，曾獲頒南投縣玉山文學獎文學貢獻獎殊榮，近年更從人文跨足生態領域，研究動植物並進行生態書寫，今年獲頒南投縣環境教育獎優等。

「潘樵」本名潘祈賢，出身於南投魚池，但3歲遷居埔里，目前服務於國立暨南國際大學總務處，而其對地方文史感興趣，長期投入人文、歷史等研究，並撰寫集結成書，曾出版相關著作逾60冊，並透過演講及授課分享其所學所知。

而潘在文史及創作小有成就後，成為埔里鎮立圖書館第1屆及第12屆駐館文學家，也是國姓鄉第1屆駐鄉作家，2016年更獲頒南投縣玉山文學獎文學貢獻獎的殊榮，成為該獎項設立以來最年輕的得獎者，近年則嘗試跨足生態領域。

潘樵表示，長期考究文史，尋訪時接觸生態也產生興趣，從觀察、學習到書寫，後續累積出版「蛙現台灣」、「鄉下老師閒賢沒事」、「台灣尋櫟記」、「台灣牽牛花」等生態著作，並獲金鼎獎、環保署小綠芽獎、文化部中小學優良圖書獎等獎項。

潘今年更以進一步挑戰環境教育，以水沙連社區大學講師的身分，報名參加第8屆國家環境教育獎徵選，首次參賽就獲頒南投縣初審個人組優等，他指出，他雖沒有環境教育人員的認證及背景，但其生態著作和教學貢獻，受評審認同而獲獎。

他表示，獲獎是肯定，也提醒他要更關注環境教育，之後除持續任教授課，今年底將再完成「南港村褒雄宮」及「國姓咖啡香」2本書，明年則預計進行「水沙連垃圾地圖」成果發表，積極為南投縣的人文、生態、產業和環境奉獻心力。

南投縣文史工作者潘樵到南投縣各地進行文史及生態探查。圖／潘樵提供
南投縣文史工作者潘樵到南投縣各地進行文史及生態探查。圖／潘樵提供
南投縣文史工作者潘樵到南投縣各地進行文史及生態探查。圖／潘樵提供
南投縣文史工作者潘樵到南投縣各地進行文史及生態探查。圖／潘樵提供
南投縣文史工作者潘樵（右2）從人文跨領域到生態，今年獲國家環境教育獎南投縣初審個人組優等。圖／潘樵提供
南投縣文史工作者潘樵（右2）從人文跨領域到生態，今年獲國家環境教育獎南投縣初審個人組優等。圖／潘樵提供

南投 文史工作者

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