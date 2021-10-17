童醫院50周年慶 盧秀燕：醫師醫術高超扮cosplay放得開

童綜合醫療社團法人童綜合醫院，今天舉行「50周年員工運動園遊會」活動，醫護人員和員工盡情發揮創意，台中市長盧秀燕說，童醫院醫師們醫術高超，今天扮裝cosplay醫師們都很放得開，表演非常精彩。

童醫院醫護人員今天cosplay內容豐富，有日本動漫鬼滅之刃，最近轟動的韓劇魷魚遊戲扮相都出現，盧秀燕到場慶祝童綜合醫院生日，她說感謝醫院50年以來守護台中市民的健康，在疫情肆虐下，也感謝醫院全力配合施打疫苗工作。

台中市衛生局指出，疫情期間，童綜合醫院配合中央與市政府支援社區快篩站、台中機場、離岸風電專案及加工出口區中港分處設置篩檢專區及多場疫苗施打站，成為社區民眾最信賴的醫療夥伴。

衛生局也感謝童綜合醫院，在台中市擔任重度級急救責任醫院，提供海線地區居民急重症的醫療資源，也致力提升相關醫療照護品質，並深入梨山偏遠地區，提供整合式健康篩檢服務，讓偏遠地區居民能遠離病痛威脅。