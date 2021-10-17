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無毒蛇赤背松柏根跑進教室 生物老師：彰化汙染減少蛇也多了
彰化縣中山國小教室最近跑進一隻無毒蛇赤背松柏根，精誠中學生物老師李志穎說，蛇是對汙染非常敏感的生物，少用農藥與除草劑、台化停爐可能都有幫助環境淨化，蛇是抑制鼠害的重要天敵，老鼠會散播多種病原體，所以蛇的出現其實是生態的良性指標。
李志穎說，赤背松柏根以前在八卦山區很少見，但最近出現頻率愈來愈高，竟然還跑到中山國小的教室，還好這是無毒蛇，非常有愛心的黃素娥老師用掃把把蛇捉起來放進紙箱交給他，由於有些學生喜歡觀察蛇類，他也交給學生做觀察研究，經過一周，這隻長達80公分的成蛇脫皮後帶點金黃色相當美麗。
不只中山國小出現赤背松柏根，李志穎說，附近的成功營區最近也出現一隻，他把赤背松柏根的照片po網後，也有網友說彰安國中校園也出現過幾次小赤背松柏根，顯見這種蛇在彰化應該已經有穩定族群。
李志穎說，中山國小後面有八關山的水源保護區，生態本來就很豐富，近年大家關心環境，以前看到蛇就馬上打死，現在老師們會辨識物種，非毒蛇類，甚至可當成生態教材好好保護。
赤背松柏根特別喜歡吃海龜的蛋，李志穎說，蘭嶼暑假的海邊沙灘特別多，其他爬蟲類的蛋也喜歡吃。該屬的名稱來源於一種形狀獨特的尼泊爾刀，形狀類似寬、扁平、彎曲的後牙，很像罐頭刀。牙齒具功能性的Duvernoy達氏腺，對人類並不存在致命危險。但研究證實這類腺體分泌物中存有抗凝血劑。如被咬到，立刻血流如注，久久不止，因為他去綠島也被咬過一次，印象深刻。
「不過蛇其實是人類的好朋友」李志穎說，因為蛇也會吃鼠類，以前農夫看到無毒的蛇多不會打，蛇把田裡的鼠類吃光，不去吃農作物，那年可能就會豐收了。也有一說是蛇是土地公的乾兒子，民間甚至傳說蛇是土地公的化身，若夢到蛇可能就要去拜土地公。
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