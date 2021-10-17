水公司將在台中新社建配水池 解決大坑用水問題

台中市北屯區大坑民德里等地百餘住戶長期無自來水可用，若遇自來水破管，還會使得附近2千多用戶還會因地勢落差大而無水可用。台灣自來水公司第四區管理處長王亮中上午指出，已向國防部軍備局申請租用比大坑更高地區的新社區土地，興建5千噸配水池，以重力流供水方式，供應大坑附近的高地區域，預計明年底前完工。

立法委員莊競程、市議員曾朝榮上午舉辦「北屯區大坑無自來水地區爭取供水改善說明會」王亮中、水公司四區處副處長張子中、工務課長謝宗良、台中給水廠廠長方俊傑，以及市府經發局公用事業科長鄭錫禧，民德里長黃榮昌、大坑里長曾朝瑝、東山里長邱財源、民政里長黃明華等人都與會。

莊競程說，無法想像大坑地區還有這麼多戶居民無自來水可用，需飲用地下水、山泉水維生。包括民德里、大坑里、東山里，以及民政里等地區，因區域廣闊、地勢高低落差大，自來水公司供水採分站加壓，但每遇破管，即造成大坑附近既有2千多戶居民無水可用，民眾迭有怨言。

曾朝榮說，自來水是民生基本需求，尤其大坑地區步道景點多，近來因疫情趨緩影響，國內旅遊出現報復性增長，假日大量人潮湧入大坑風景區，興建配水池計畫，確有必要性與公益性。

黃榮昌表示，該里幅員遼闊，約有150戶以上民眾無自來水可用，且當地屬於管線末端，水壓常年偏高，管線老舊，居民飽受最先停水、最慢復水的困擾，不但打亂正常作息，更嚴重影響生活品質，希望自來水公司加速埋設東山路二段管線工程進度，以早日改善居民供水不便問題。

王亮中說，供水改善工程經費約5千萬元，包括新社區新設水井5千噸配水池至連接北屯區東山路二段管線工程，經費4千1百萬元；東山路二段至連坑巷管線聯絡工程，經費9百萬元。

副處長張子中說，工程完工後有助改善無水可用住戶150多戶和較高地區水壓小的用戶約6百戶，加上民德、大坑、東山有了新的供水系統，也不再與民政里搶水用，也有助改善民政里用水。