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三井OUTLET台中港店中午突停電 台電：三井的問題

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
三井OUTLET台中港店今天中午停電，消費者摸黑用餐。圖／取自記者爆料網
三井OUTLET台中港店今天中午停電，消費者摸黑用餐。圖／取自記者爆料網

三井OUTLET台中港店今天中午突然停電，許多消費者正在餐飲區用餐，大家摸黑用餐，直到中午近1點，恢復供電。三井原表示，經與設施現場確認後得知，停電狀況為台電送電異常，已緊急請台電切換不同輸電線路，供電已全面恢復。但據台電下午表示，停電為用戶設備問題引起。

台電台中區營業處調度經理鄭宗板指出，經台電人員後續了解，此次停電為用戶設備問題引起，台電供電穩定，配電線路一切正常；真正事故原因還需請用戶機電人員確認，台電人員亦會協助用戶查明。

台電說，事故發生在11時56分，停電範圍含梧棲區台灣大道十段168號一帶，停電戶共計3戶。台電接獲通報後，約11時58分利用轉供復電，總計停電109秒。經聯繫三井outlet，請其機電廠商12時30再次確認其開關正常後，並將電源再次投入，12時58分已經復電，台電人員亦將繼續協助並關心後續復電進度。

台電 停電

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