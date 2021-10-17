台中南門扶輪社大手筆做公益 盧秀燕樂見有善的循環

台中市南門扶輪社上午舉辦公益市集義賣活動，還大手筆分別捐贈救護車、交通車給東勢農民醫院，以及藍迪兒童之家；今天市集的浴巾義賣所得也將捐贈給台中市政府社會局在內的3家社扶團體。市長盧秀燕特別出席市集，並感謝南門扶輪社捐30萬元給社會局做為街友住處整修家具之用。

公益市集上午在國家歌劇院對面的夏緣地公園舉辦，草地上聚集了60個攤位，人潮不斷；歌星張琪也指揮藍迪助養人合唱團在現場演場，氣氛十分熱鬧。

盧秀燕致詞時大為肯定南門扶輪社的貢獻，表示扶輪社友都是社會的菁英，而且充滿愛心，願意為社會付出。尤其是在疫情在稍微穩定下，就一馬當先，率先舉辦這麼有愛心的活動，因此她特別到場代表市民表示感謝。

她說，有愛心必有福報，也祝扶輪社友們家庭、事業都很興旺；如此，也有更多的資源，可以從事愛心的工作，這是一個善的循環。

南門扶輪社社長、新亞東婦產科醫院院長劉銖淇說，舉辦市集有兩個目的，一是十分有趣，可以吸引大家的注意，喚起大家的愛心，如果可以因此得到大家對弱勢團體的關懷，就達到辦活動的目的。另外，也藉此機會告訴大家，做公益不一定要花大錢；因為市集裡都是小額交易，只要利用日常生活中的小事，就可以達到行善的目的。