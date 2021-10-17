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台中南門扶輪社大手筆做公益 盧秀燕樂見有善的循環

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市南門扶輪社公益市集上午在國家歌劇院對面的夏緣地公園舉辦，歌星張琪（右）指揮藍迪助養人合唱團在現場演場，氣氛十分熱鬧。記者黃寅／攝影
台中市南門扶輪社公益市集上午在國家歌劇院對面的夏緣地公園舉辦，歌星張琪（右）指揮藍迪助養人合唱團在現場演場，氣氛十分熱鬧。記者黃寅／攝影

台中市南門扶輪社上午舉辦公益市集義賣活動，還大手筆分別捐贈救護車、交通車給東勢農民醫院，以及藍迪兒童之家；今天市集的浴巾義賣所得也將捐贈給台中市政府社會局在內的3家社扶團體。市長盧秀燕特別出席市集，並感謝南門扶輪社捐30萬元給社會局做為街友住處整修家具之用。

公益市集上午在國家歌劇院對面的夏緣地公園舉辦，草地上聚集了60個攤位，人潮不斷；歌星張琪也指揮藍迪助養人合唱團在現場演場，氣氛十分熱鬧。

盧秀燕致詞時大為肯定南門扶輪社的貢獻，表示扶輪社友都是社會的菁英，而且充滿愛心，願意為社會付出。尤其是在疫情在稍微穩定下，就一馬當先，率先舉辦這麼有愛心的活動，因此她特別到場代表市民表示感謝。

她說，有愛心必有福報，也祝扶輪社友們家庭、事業都很興旺；如此，也有更多的資源，可以從事愛心的工作，這是一個善的循環。

南門扶輪社社長、新亞東婦產科醫院院長劉銖淇說，舉辦市集有兩個目的，一是十分有趣，可以吸引大家的注意，喚起大家的愛心，如果可以因此得到大家對弱勢團體的關懷，就達到辦活動的目的。另外，也藉此機會告訴大家，做公益不一定要花大錢；因為市集裡都是小額交易，只要利用日常生活中的小事，就可以達到行善的目的。

他說，像是浴巾義賣，雖是一塊小小的浴巾，但對家人、社會都是一份愛。

台中市南門扶輪社上午在國家歌劇院對面的夏緣地公園舉辦公益市集義賣活動，草地上聚集了60個攤位，人潮不斷。記者黃寅／攝影
台中市南門扶輪社上午在國家歌劇院對面的夏緣地公園舉辦公益市集義賣活動，草地上聚集了60個攤位，人潮不斷。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕出席南門扶輪社舉辦的公益市集活動，除了肯定社友的貢獻，也與社友們合影。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕出席南門扶輪社舉辦的公益市集活動，除了肯定社友的貢獻，也與社友們合影。記者黃寅／攝影
台中市南門扶輪社社長、新亞東婦產科醫院院長劉銖淇（左）向市長盧秀燕解說公益市集活動內容。記者黃寅／攝影
台中市南門扶輪社社長、新亞東婦產科醫院院長劉銖淇（左）向市長盧秀燕解說公益市集活動內容。記者黃寅／攝影
台中市南門扶輪社上午在國家歌劇院對面的夏緣地公園舉辦公益市集義賣活動，草地上聚集了60個攤位，人潮不斷。記者黃寅／攝影
台中市南門扶輪社上午在國家歌劇院對面的夏緣地公園舉辦公益市集義賣活動，草地上聚集了60個攤位，人潮不斷。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）出席南門扶輪社舉辦的公益市集活動，肯定南門扶輪社的貢獻。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）出席南門扶輪社舉辦的公益市集活動，肯定南門扶輪社的貢獻。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕出席南門扶輪社舉辦的公益市集活動，肯定社友們的貢獻。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕出席南門扶輪社舉辦的公益市集活動，肯定社友們的貢獻。記者黃寅／攝影

愛心 義賣 盧秀燕

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