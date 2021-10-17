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影／推廣自備餐具 縣府與慈濟邀店家加入減塑同盟
彰化縣政府與慈濟慈善基金會、員林市公所今天在興賢書院舉辦「減塑同盟」宣誓，邀請店家一同參與減塑行列，彰化縣長王惠美表示，將推廣輔導店家配合提供優惠措施給自備購物袋或餐具消費者，盼大家共同減塑愛地球。
王惠美今天與員林市長游振雄、彰化縣環保局長江培根、慈濟基金會、員林市代會主席賴東位等人一起參與「減塑同盟」宣誓活動，慈濟也出動80位環保志工在員林市第一市場、博愛街及光明街等宣導邀請店家加入「減塑同盟」，請店家提供現金折扣或餐點加量等優惠方式給自己攜帶環保餐具或購物袋的民眾，將會給店家配合標章，鼓勵民眾到這樣的環保店家多消費。
王惠美表示，今年2、3月先是旱災，後來又有豪雨，她到員林周遭鄉鎮巡視，甚至水都淹到快到腰部，極端氣候已經是常態，實在是大家把環境操得太厲害，環境已在抗議，如果每個人一天減用3、5個塑膠袋，一年就可減掉上千個，對環境助益很大，也能減少空汙，若再不減塑，焚化爐就飽合了，事業廢棄物也會找不到地方燒，環境會更惡化，彰化縣環保局這兩年積極在各處設立空汙主動監測系統，去年空氣改善率也勇奪全台灣第一名。
在縣府和慈濟推廣下，鹿港已有123家店家、攤商響應加入「減塑同盟」行列，加入減塑推廣的友善環境店家，將登錄至「減塑地圖」網路，讓民眾更方便查詢及選擇綠色消費，使「減塑」成為生活好習慣，未來也會陸續在全縣26個鄉鎮市推動減塑同盟，邀請大家共同加入減塑行列。
游振雄說，員林市清潔車每天沿街廣播宣傳「亂丟是垃圾、回收是資源」，但並不是每樣東西都能回收，尤其是髒塑膠袋都變垃圾，今天活動就是要讓大家知道回收的重要性，請大家購物要自備袋子、容器，大家一起為減塑加油。
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