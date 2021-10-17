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夜照茭白筍不環保 南投設節電示範區補助換燈具
南投縣埔里鎮茭白筍透過夜間燈照調節產期達全年皆產，但傳統燈具耗電不環保，也衍生光害，國立暨南國際大學近年研究推廣節能LED燈，但設備費用高，農民汰換意願低，縣府今年爭取補助將建立「農業節電示範專區」，並全額補助燈具。
縣府指出，埔里鎮茭白筍栽種面積達1800公頃，是全國最大產區，過去主要產期為每年4至10月，但為讓消費者全年都能品嘗，並增加收益，當地農民利用夜間燈照調節產期，達全年皆產，行之有年，但夜間燈照模式卻對環境造成影響。
當地筍農多使用鹵素燈、高壓鈉燈等對茭白筍田進行夜間照光，以人工光源促進植株持續生長，但傳統燈具不僅耗電量大，不利環保，更衍生光害，強烈白光使得埔里入夜猶如不夜城，影響交通及居住品質，更嚴重衝擊夜行生物的生態環境。
暨大為此投入農業節電研究，研發更省電耐用的LED燈取代傳統燈具，串連農民在房里、珠格等茭白筍栽培區實作對照監測，發現同樣1.4分地，LED燈與傳統燈具筍田產量相差無幾，但LED燈田電費約減少6至8成，減輕成本，也環保。
此外，LED燈具能調整光譜形成不吸引夜行生物，並促進植株生長的「無光害」燈光，友善生態；但LED燈具單盞上看5000元，且同面積LED燈須較多盞，汰換費用不低，導致初期生產成本增加，令農民卻步，因此推廣成效不彰。
縣府今年向經濟部爭取補助250萬元將建立「農業節電示範專區」，建設處表示，該計畫結合暨大、民間業者及在地農民，初期試辦面積10公頃，將全額補助燈具汰換費用，藉此鼓勵農民參與，盼讓農業設施能愈來愈省電，也減輕光害問題。
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