台中清水義交中隊好熱心 號召一起淨灘和淨山

台中市交通義勇警察大隊清水中隊平常協助疏導及管制交通，昨天當一天環保志工，在清水地區淨山淨灘，當成一日遊自強活動。

清水義交中隊46人昨天上午先到清水鰲峰山實施淨山活動、下午到高美濕地辦理淨山，淨灘活動，將兩地較難撿拾的垃圾清理，一整天共收集7大袋資源回收。

昨天有隊員表示，這次活動與以往不同，以前在兩地方執勤，沒時間詳細檢視附近環境，這次細看發現路邊深處真有難以清理到的礦泉水空瓶等的資源回收物。