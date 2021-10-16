彰化縣溪州溪遊記開幕 千份抵用券免費送

彰化縣多項重大年度活動因新冠肺炎疫情喊停，好不容易疫情趨緩，溪州鄉公所今天下午歡喜宣布「2021溪州提拔泥-溪遊記」即日起熱鬧展開，11月6日之前的每個周末傍晚在溪州鄉森林公園舞台區都有街頭藝人表演，10月23日舉辦小農市集等活動和晚會，有吃有玩還有體驗農村手作藝術。

鄉長江淑芬說，今年溪遊記重點活動從兩天壓縮為一天，系列活動連辦4個周末，內容有闖關遊戲、手作體驗、濁水溪市集、採果樂及野餐趣，另邀請數名高人氣的街頭藝人演出，10月23日晚會「彰化囝仔」陳隨意、安可彼得Uncle Peter、愛人眼睛和溪州在地歌手鐘恩棣等知名歌手、樂團登場，精彩可期。

溪州鄉公所針對疫情影響經濟，發送給每名鄉民1000元「關懷禮金」，溪遊記活動期間提供1000份，每份價值50元的溪遊券，憑券到溪州指定商家及活動當天農產市集消費，可折抵50元現金，希望促進溪州鄉森林公園與溪州市區的帶狀旅遊，振興溪州鄉經濟發展。