慶祝清潔隊員節 彰化宣布明年多買新車省工省力

每年10月25日是清潔隊員節，今天彰化縣26鄉鎮市推派清潔隊員到縣立體育場，參加模範清潔人員頒獎暨授車典禮，縣長王惠美宣布提高明年添購清潔車輛的預算，給清潔隊員更新更好的工具維護環境整潔。

今年新冠肺炎本土疫情嚴重，加上含有非洲豬清瘟病毒的食品入境，潔隊隊員工作量爆增，疫情嚴峻期時值夏季，清潔隊員穿戴防護衣執行環境清消，冒著風險收集可能含有居家檢疫者製造的家戶垃圾，短期間內管制和回收全縣供大眾傾倒的廚餘桶，今天縣長王惠美代表縣政團隊和縣民向清潔隊員致敬。

王惠美說，去年縣府編列經費連同基層公所配合款2677萬2579元，加上環保署補助2335萬3421元，合計5012萬6000元購買12輛垃圾車、2輛資源回收車及1輛抓斗車，已交車11輛，分別送到彰化市等11鄉鎮，明年將編列縣款2000萬元，比今年多500萬元，購買清潔車輛交給基層清潔隊使用。

今天舉辦清潔隊創意設計競賽，基層清潔隊無不洗乾淨車輛，煥然一新開到縣立體育場比賽，有些鄉鎮清潔隊在清潔車上裝6孔灑水管，節省噴灑消毒液的人力與時間，提高環境清消效率，有的鄉鎮隊加裝定時消毒器，鹿港鎮、埤頭鄉、田中鎮、員林市的清潔隊得獎，分獲2萬元到4萬元獎。