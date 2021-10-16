南投志工大會師 2萬名志工為老幼弱勢搭起關懷網

南投縣志工大會師暨趣味競賽活動今天在南投縣會展中心登場，全縣30個志工團隊300名志工參與，南投縣政府秘書長洪瑞智說，全縣有2萬多名志工，在社會各角落無私付出，扶老助幼貢獻心力，希望更多鄉親加入志工行列，讓南投縣生活更美好。

志工大會師活動以每組6隊方式，進行「我有高球夢」、「拋投露面」等趣味競賽，參賽志工個個卯足全力，發揮團隊精神，爭取佳績。立委許淑華、馬文君、縣議員曾振炎、賴燕雪、南投市長宋懷琳、集集鎮長陳紀衡都到場表達對志工的感謝。

洪姓志工說，今年疫情衝擊各行各業，許多弱勢家庭和獨居老人也因為疫情關係減少收入，或無法到社區照顧關懷據點活動，生活物資甚至可以交談的人，只有志工。看到老人家期盼志工到來的眼神，讓他覺得志工服務雖然辛苦，卻很有意義，希望更多人加入志工行列，為弱勢民眾帶來溫暖。

洪瑞智說，志願服務法實施已經20年，在各單位努力，志工熱烈參與下，本縣志工總數已2萬餘人，分布在全縣各單位、角落，無私協助縣政、社區推展各項工作，不畏風雨，不辭辛勞，服務精神令人讚佩。