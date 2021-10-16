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室內也要顧空品 台中推管理標章已有百家業者獲認證

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政府今年7月起推動室內空氣品質自主管理標章，目前已核發4處優良級標章、96處良好級標章，取得「優良級標章」可延長定檢期限至3年1次及減少採樣點數，提升良好企業形象。圖／台中市環保局提供
台中市政府今年7月起推動室內空氣品質自主管理標章，目前已核發4處優良級標章、96處良好級標章，取得「優良級標章」可延長定檢期限至3年1次及減少採樣點數，提升良好企業形象。圖／台中市環保局提供

台中市政府今年7月起推動室內空氣品質自主管理標章，目前已核發4處優良級標章、96處良好級標章，鼓勵各公私場所踴躍提出申請。台中市環保局提醒，市民朋友在休閒購物及消費時，可優先選擇領有室內空氣品質自主管理標章的優質場所。

台中市治理空汙「先大後小、先公後私」，中火、中龍鋼鐵及其他大廠「空汙、水質、環評」都在專案稽查計畫；對於私人場所除了稽查，也鼓勵落實室內空氣品質自主維護工作。

環保局長陳宏益說，目前針對台中市公告場所不定期追蹤查核，並進行室內空品檢測，今年度配合環保署推動室內空品自主管理標章制度，有台中航空站、台中三井Outlet、台中大遠百、大魯閣新時代、好市多、大潤發、台中文心秀泰影城等，總計100家取得標章資格，鼓勵台中市商場、電影院、視聽歌唱業、運動健身等各類型公私場所，可提出申請。

環保局指出，公私場所只要依「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」規範，經檢驗測定機構檢測合格者，即可獲得「良好級標章」；若檢測數值優於法規要求，並承諾每6個月執行自主巡檢1次，即符合申請「優良級標章」資格，列管場所若取得「優良級標章」可延長定檢期限至3年1次及減少採樣點數，節省檢測費用，也提升良好企業形象。

台中市 空氣品質 中火

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