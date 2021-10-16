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悶好久！千人響應「拂曉稅月」今晨走上八卦山

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國稅單位擺攤陳列健行活動遊戲的紀念品，造型可愛又實用，吸引民眾玩遊戲。記者簡慧珍／攝影
國稅單位擺攤陳列健行活動遊戲的紀念品，造型可愛又實用，吸引民眾玩遊戲。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎疫情趨緩，上千名民眾響應「拂曉稅月．漫步雲端」，今天上午健走八卦山，約1小時後回到起始點彰化縣立體育場紅磚區廣場，參加有獎徵答及摸彩，在運動休閒的同時，也把購物消費一定要索取統一發票的觀念深植心底。

國稅局彰化分局今天舉辦統一發票推行暨「拂曉稅月．漫步雲端」租稅宣導健行活動，參加民眾幾乎全家出動，逾千人在彰化縣立體育場紅磚區廣場聚集，上午7點30分財政部中區國稅局局長吳蓮英及中區國稅局彰化分局沈志光等人鳴槍，千人開步走向八卦山。

晨光映照，秋風微涼，民眾走得輕鬆愉快，約1 小時後回到紅磚區廣場觀賞表演和參加摸彩，中區國稅局、彰化分局把1500名民眾募集的統一發票，透過公開儀式，分別捐贈給彰化縣私立博愛服務中心、彰化縣私立秀和慈善事業基金會、彰化縣脊髓損傷重建協會、彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會，希望提倡捐發票做公益，並加強民眾消費購物索取發票的觀念，4家社福機構人員表達感謝，期盼中大獎挹注經費。

「疫情讓大家悶好久，今天出來走走。」中區國稅局彰化分局局長沈志光說，走向戶外、走向陽光，促進身心健康再來繼續拚經濟之外，國稅單位提醒民眾使用行動載具下載條碼，購物消費時掃條碼上傳雲端，一方面減少列印紙本發票以節能減碳，另一方面雲端發票多30組百萬元獎金，等於除了可對紙本發票中獎號碼，雲端還多了一次中獎機會。

紅磚區廣場設35個攤位，有玩有吃，國稅人員協助民眾下載財政部統一發票兌獎APP，並提供雲端發票行動支付最速Pay體驗，只要行動支付20元，用載具儲存雲端發票，即可買到超值飲料和點心，現場還可掃QR Code玩FUN心優惠好康七重奏活動，取得商家優惠折扣券，民眾沒錯過A好康機會，紛紛拿出手機下載和掃描。

因疫情延緩表揚績優納稅廠商，今天活動中都上台，大苑子、台灣楓康超市這兩家彰化地區廠商，因使用電子發票獲獎的營業單位誠實納稅又配合電子化政策被表揚，中區國稅局、彰化分局也表揚績優稅務代理人、記帳士、記帳及報稅代理人，肯定他們協助稽徵機關建立和諧納稅環境，有助倡導守法納稅風氣。

國稅人員向中區國稅局局長吳蓮英（右三）與彰化分局局長沈志光（右四）說明玩租稅遊戲的方法。記者簡慧珍／攝影
國稅人員向中區國稅局局長吳蓮英（右三）與彰化分局局長沈志光（右四）說明玩租稅遊戲的方法。記者簡慧珍／攝影
中區國稅局彰化分局統一發票推行暨「拂曉稅月．漫步雲端」租稅宣導健行活動，今天上午開步走。記者簡慧珍／攝影
中區國稅局彰化分局統一發票推行暨「拂曉稅月．漫步雲端」租稅宣導健行活動，今天上午開步走。記者簡慧珍／攝影

統一發票 疫情

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