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豐原人注意！國豐路三段10月底道路封閉路線出爐

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
義交人員在豐原區國豐路與豐勢路口執行交通疏導照片。圖/台中市警察局豐原分局提供
義交人員在豐原區國豐路與豐勢路口執行交通疏導照片。圖/台中市警察局豐原分局提供

配合交通部高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，須封閉國豐路三段(豐勢路至新山線鐵路橋間)進行臨路側施工作業，110年10月份下半月實施日期如下：

一、 交通維持管制時段及路段：

(一) 國豐路西行封閉：10月20、21、22、25、26、27日，每日9時至16時。

(二) 國豐路東行封閉：10月18、19、28、29日，每日9時至16時。

二、 建議改道路線：

(一) 西行(東勢往國4)：豐勢路二段→豐原大道六段→豐科路→國豐路二段→后豐交流道。

(二) 東行(國4往東勢)：后豐交流道→國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段。

(三) 地區性之車輛，請儘量避開施工區域，利用其他道路進行改道。

三、 提醒事項：

(一) 交通維持管制期間，請用路人配合提前改道或行駛替代道路，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

(二) 請用路人行經工區附近路段時，務必配合交維人員指揮及依照相關指示導引設施減速慢行，避免發生交通意外。

(三) 用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網（https://www.freeway.gov.tw/SEO/）查詢道路封閉資訊。

台中市警察局豐原分局分局長吳銘淵表示，國道4號工程為豐原地區重大交通工程，警方隨時注意工程周邊道路狀況，請用路人配合路口義交指揮改以替代道路行駛，行經施工路段減速慢行，遵守相關交通規定，切勿疲勞駕駛、酒後駕車，以確保行車安全順暢。

高速公路 替代道路

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