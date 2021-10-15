彰化「建縣三百大放藝彩巡演」首場優人神鼓登場

彰化縣「建縣三百大放藝彩，鄉鎮藝術巡演」首場優人神鼓《鼓聲圓滿》今晚在和美鎮和仁國民小學操場登場，彰化縣長王惠美說，「建縣三百」鄉鎮巡演共有8場，邀請大家一起來感受彰化即將邁入建縣三百年的歡樂慶典氣氛。

王惠美說，「建縣三百‧大放藝彩」鄉鎮巡演原本預計在5月至12月演出，因為疫情關係而延遲了5個月，今年下半年將先舉辦4場，今晚首場的優人神鼓曾受法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，結合東方傳統武術、擊鼓、神聖舞蹈等元素展演，相當精彩。

第2場將於10月23日在溪湖鎮停6停車場（湖西國小大公路旁）邀請年輕人喜歡的歌手，透過向志工致敬的方式慰勞彰化縣志工朋友，第3場於10月30日在員林市圓林園，安排十鼓擊樂團演出，第4場於10月31日在彰化縣立體育場邀請FOCA福爾摩沙馬戲團演出，都很適合大朋友帶著小朋友一起來觀賞。

由於均是戶外免費觀賞，為免冬季天氣太冷，另4場包括明華園日字團、明華園戲劇總團、薪傳歌仔戲劇團等4場表演將安排在明年巡演。

王惠美說，大家已經有4、5個月沒參加像今晚這麼盛大的活動了，因為大家的配合，才能把疫情控制下來，中央有說，疫苗覆蓋率達7成以上才會考慮降低或解封，所以還要拜託還沒施打疫苗的民眾快點上1922公費疫苗預約平台預約施打疫苗。

彰化縣政府也開始拚經濟，推出「花在彰化，好禮一把抓」振興方案，只要在彰化消費200元，憑發票、收據、或台灣pay明細，都可上網登錄參加摸彩，最大獎有青年住宅一戶，共三戶，也可以換現金，還有100台價值近6萬元的電動機車，及18000份共千萬元的現金獎，歡迎大家「花」在彰化。發票抽獎登錄網址