彰化議會防疫再升級！喫茶小舖贈百萬級紫外線抑菌艙

彰化縣議會防疫設備再升級！方圓國際集團喫茶小舖今天捐贈給彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U+紫外線抑菌艙」，人員經過時僅需停留5秒，即可滅殺81% COVID-19病毒，並同步完成體溫量測，降低病毒擴散風險。

今天在議會正門口舉行捐贈啟用儀式，由彰化議長謝典林代表受贈，方圓國際集團董事長王國良、彰化縣議會議政顧問簡玉美、台達電子公司照明事業部處長王志賢、前立委鄭汝芬與議員們與會。

謝典林說，感謝中華民國工商建研會簡美玉會長的媒合，及方圓國際集團熱心捐贈，讓彰化縣內防疫設備再升級，下周定期會開議，防疫利器即可派上用場。

謝典林說，由於議員平時積極探訪民意，服務對象多元，與群眾接觸頻繁，10月18日定期會開議後，更會接觸不同選區議員及縣府各局處首長，頻繁人群接觸也潛在病毒擴散風險，這次設置全新的紫外線抑菌艙，讓進入議場的每個人都能進行全身消毒，將可降低相互傳染風險。

王國良說，彰化縣防疫成績有目共睹，雖然疫情期間曾數度發生群聚感染事件，一度成為疫情重災區，但在縣府團隊努力及議會的支持下，藉由快速疫調積極圍堵，精準斬斷傳播鏈，進而控制住疫情，希望「U+紫外線抑菌艙」能夠成為抗疫的堅強後盾，共同協助守護鄉親的健康。