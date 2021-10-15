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彰化議會防疫再升級！喫茶小舖贈百萬級紫外線抑菌艙

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
方圓國際集團喫茶小舖今天捐贈給彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U+紫外線抑菌艙」，讓議會防疫設備再升級。圖／彰化縣議會提供
方圓國際集團喫茶小舖今天捐贈給彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U+紫外線抑菌艙」，讓議會防疫設備再升級。圖／彰化縣議會提供

彰化縣議會防疫設備再升級！方圓國際集團喫茶小舖今天捐贈給彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U+紫外線抑菌艙」，人員經過時僅需停留5秒，即可滅殺81% COVID-19病毒，並同步完成體溫量測，降低病毒擴散風險。

今天在議會正門口舉行捐贈啟用儀式，由彰化議長謝典林代表受贈，方圓國際集團董事長王國良、彰化縣議會議政顧問簡玉美、台達電子公司照明事業部處長王志賢、前立委鄭汝芬與議員們與會。

謝典林說，感謝中華民國工商建研會簡美玉會長的媒合，及方圓國際集團熱心捐贈，讓彰化縣內防疫設備再升級，下周定期會開議，防疫利器即可派上用場。

謝典林說，由於議員平時積極探訪民意，服務對象多元，與群眾接觸頻繁，10月18日定期會開議後，更會接觸不同選區議員及縣府各局處首長，頻繁人群接觸也潛在病毒擴散風險，這次設置全新的紫外線抑菌艙，讓進入議場的每個人都能進行全身消毒，將可降低相互傳染風險。

王國良說，彰化縣防疫成績有目共睹，雖然疫情期間曾數度發生群聚感染事件，一度成為疫情重災區，但在縣府團隊努力及議會的支持下，藉由快速疫調積極圍堵，精準斬斷傳播鏈，進而控制住疫情，希望「U+紫外線抑菌艙」能夠成為抗疫的堅強後盾，共同協助守護鄉親的健康。

王志賢說，彰化縣議會是全國第一個使用抑菌艙的民意機關，U+抑菌艙使用222nm波長之紫外線，能在安全規範下，有效破壞細菌及病毒表面且不傷人體，經研究證實有顯著的抑菌作用，可應用各類需要抑菌場域，此產品也已設置於衛福部雙和醫院、三軍總醫院、馬偕紀念醫院、臺北榮民總醫院等醫療院所，及桃園國際機場第二航廈，協助阻絕疫情於國境之外，成效良好。　

方圓國際集團董事長王國良（右)今天代表將百萬級「U+紫外線抑菌艙」捐贈給彰化縣議會，由彰化議長謝典林（左 )回贈感謝狀。圖／彰化縣議會提供
方圓國際集團董事長王國良（右)今天代表將百萬級「U+紫外線抑菌艙」捐贈給彰化縣議會，由彰化議長謝典林（左 )回贈感謝狀。圖／彰化縣議會提供
方圓國際集團董事長王國良（右)今天代表將百萬級「U+紫外線抑菌艙」捐贈給彰化縣議會，由彰化議長謝典林（左 )代表受贈。圖／彰化縣議會提供
方圓國際集團董事長王國良（右)今天代表將百萬級「U+紫外線抑菌艙」捐贈給彰化縣議會，由彰化議長謝典林（左 )代表受贈。圖／彰化縣議會提供
方圓國際集團喫茶小舖今天捐贈給彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U+紫外線抑菌艙」，讓議會防疫設備再升級。圖／彰化縣議會提供
方圓國際集團喫茶小舖今天捐贈給彰化縣議會1座由台達電子出品的百萬級「U+紫外線抑菌艙」，讓議會防疫設備再升級。圖／彰化縣議會提供

紫外線 疫情

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