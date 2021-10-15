長輩宅得好悶 彰化縣不老健身房分階段重新開放

彰化縣結合衛生所共設置11處不老健身房，但因疫情從5月17日暫停服務至今近5個月，彰化縣長王惠美表示，隨疫情緩和後，將從10月19日起分二階段陸續要開放6處不老健身房，鼓勵長者運動，讓身體更健康。

王惠美說，長輩宅在家很久了，都很希望出來運動，也有家屬說長輩的失智狀況也愈來愈明顯，所以除了衛生局將陸續開放不老健身房，目前也已開了5個關懷據點，也會鼓勵社區視場地的容留人數可以符合防疫規定的，盡早開放關懷據點，讓長輩可以走出來。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，根據國外研究發現，在新冠疫情期間，肌少症的盛行率增加，且原診斷有肌少症患者的肌肉質量流失及功能衰退情形加劇，甚至因此心血管疾病、糖尿病惡化、及出現骨質疏鬆情形。

衛生局將分階段開放不老健身房，第一階段10月19日起先開放二水鄉及彰化市南西北區等2所衛生所不老健身房，11月15日起開放社頭鄉、田中鎮、和美鎮及溪州鄉等4所衛生所不老健身房。

衛生局也提醒長輩對於防疫仍不能放鬆，要遵循「六要四不」政策，六要即是要完成2劑Covid-19疫苗接種且滿14日者、要全程配戴口罩、要保持1.5公尺社交距離、 使用運動器材前後都要消毒器材、要採中低強度運動、要適當休息；「四不」是不交談、除飲水外不飲食、不做高強度運動、不借用個人器具。

疫情期間運動提升免疫力更重要，且缺乏運動的長者容易形成肌少症、缺乏肌力，就容易跌倒，而適度的運動也可改善長輩的高血壓、糖尿病等，由於不老健身房有教練指導，可以讓長輩更正確運動，有效增加肌力、增加心肺功能，達到最佳運動效果。