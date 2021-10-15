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台中青年產業媒合會 盼經驗傳承助青年創業

中央社 / 台中15日電

台中市政府今天在台中跨境體驗示範基地，舉辦「青年攜手在地產業」媒合活動，除讓業師給予新創團隊指導與建議，並鏈結台中在地產業公協會，協助青創快速穩健發展。

台中市經濟發展局針對青年創業，設立「青創夢想家」單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等5大功能，並定期舉辦輔導與媒合活動。

台中市政府今天在台中跨境體驗示範基地，舉辦「青年攜手在地產業」媒合活動，邀請創璿科技公司董事長黃獻毅，分享青創路上受輔導的過程，另邀請數位時代創新長黃亮崢，以媒體及產業角度，與青創團隊對談。

台中市經發局副局長李逸安致詞時表示，希望透過媒合會，讓新創團隊經由業師的指導與建議，在創業的過程中，減少一些錯誤的嘗試，邁向成功的道路。

李逸安指出，創業不能盲目向前，切中產業需求才是關鍵，活動特別邀請相關領域的產業公協會對接，以產業鏈結產業，希望透過經驗傳承，協助青創快速穩健發展。

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