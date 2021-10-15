台中老舊住商大樓 市府列管輔導立案推動重建
高雄「城中城」大樓火警燒出老舊住商大樓問題，台中市都發局今天表示，市內相關舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會，加速推動重建，其中東海大樓已進行重建。
高雄「城中城」大樓火警死傷慘重，也燒出老舊住商大樓的問題。台中市都市發展局今天發布新聞稿指出，台中市相關舊市區列管老舊住商大樓，均已輔導成立相關都更會；其它相關使用中大樓則協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項。
針對閒置大樓都市更新部分，都發局表示，市府已針對閒置大樓較多的中區進行了解，包括千越大樓、東海大樓、原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓等案，均協助成立更新會立案，加速推動重建工作。
其中，東海大樓已循「都市危險及老舊建築物加速重建條例（簡稱：危老條例）」進行重建，預計興建地上22層、地下5層的148戶集合住宅大樓。
至於危老重建推動情形，都發局指出，依內政部最新統計資料顯示，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數（106.35萬）的6.71%，約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57%，約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22%，約有42.79萬戶。
都發局表示，台中與其它5都老舊房屋所占比例比較排名第5，屬較年輕的城市，房屋老化程度依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。
都發局指出，危老條例於民國106年5月10日公布施行至今，台中市的危老重建申請案件436件，核准案件307件，全國排名第3，僅次於台北市、新北市。
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