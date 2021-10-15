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台中潭子老舊自來水管線超過卅年 立委爭取8千萬元換管

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區潭子街、潭興路等路段自來水管線超過30年，立委楊瓊瓔爭取8373萬元經費，自來水公司第四區管理處將汰換3.4公里長老舊管線，預計下月底由市府建設局統籌辦理。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭子街、潭興路等路段自來水管線超過30年，立委楊瓊瓔爭取8373萬元經費，自來水公司第四區管理處將汰換3.4公里長老舊管線，預計下月底由市府建設局統籌辦理。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供

沒水好不便利！台中市潭子區潭子街、潭興路等路段自來水管線超過30年，820戶用水尖峰時段常「卡卡」，甚至破管漏水，引發民怨。立委楊瓊瓔今會勘，自來水公司第四區管理處將汰換3.4公里長老舊管線，工程經費約8373萬元，預計下月底由市府建設局統籌辦理。

今天上午，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國邀請自來水公司第四區管理處處長王亮中與多名里長到場會勘，楊指出，潭子區潭子街、潭興路、福潭路、合作街、復興路等路段，自來水管已30多年，老舊且滲漏嚴重，加上原先設計管徑容量不足，沿線用戶水壓經常過低，或因管線洩漏施工停水，居民用水十分不便。

楊瓊瓔爭取8373萬元經費，優先汰換該處老舊管線，已辦理設計，預計11月底交台中市政府建設局統籌辦理，解決民眾長期以來的用水困擾。

自來水公司第四區管理處王亮中處長表示，此次管線汰舊換新工程，總共汰換口徑200公厘各式塑膠管線長度近3.3公里，並加大口徑為300公厘的延性鑄鐵管2.5公里，工程經費耗資約8373萬元，嘉惠戶數820戶。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，921大地震後，台中地區地下管線和設備諸多毀損，漏水率高，楊瓊瓔委員要求，水公司每年至少10億元經費用於汰換管線，尋求美日技術顧問診斷，找出漏水熱點。

台中市潭子區潭子街、潭興路等路段自來水管線超過30年，立委楊瓊瓔爭取8373萬元經費，將汰換3.4公里長老舊管線，預計下月底由市府建設局統籌辦理。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭子街、潭興路等路段自來水管線超過30年，立委楊瓊瓔爭取8373萬元經費，將汰換3.4公里長老舊管線，預計下月底由市府建設局統籌辦理。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭子街、潭興路等路段自來水管線超過30年，立委楊瓊瓔爭取8373萬元經費，將汰換3.4公里長老舊管線，預計下月底由市府建設局統籌辦理。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
台中市潭子區潭子街、潭興路等路段自來水管線超過30年，立委楊瓊瓔爭取8373萬元經費，將汰換3.4公里長老舊管線，預計下月底由市府建設局統籌辦理。圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供

楊瓊瓔 漏水 台中市

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