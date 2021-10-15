台中小黃公車再增7條路線 全年可服務21.5萬人

台中市小黃公車再添7條路線，市長盧秀燕今天宣布，小黃公車開進海線地區。全市山城、屯區與海線等偏遠地區都有小黃公車進駐，累計15條路線。盧說，小黃公車市民免費搭乘，利用計程車在運量較少、路較小的地方取代公車，交通局統計，去年有8條路線，行駛2.5萬班，每年最多服務10萬2千人，今年再新增7條路線後，每年最多可服務約21萬5千人。

台中部分較偏遠地區，受限載客數及路幅寬度，不適合一般公車進入，市府去年開始利用計程車當作公車。8條路線去年6月剛上路時，搭車905人次，今年4月後，單月運量都以三位數人次成長，推估目前15條路線，每年可行駛4萬8910班、14個行政區共103里交通更便利。

小黃公車「固定班次，採預約制」，盧秀燕說，原本8條路線，海線都沒有，議長張清堂、副議長顏莉敏、在地議員陳廷秀、楊典忠等人一再爭取，新闢7條路線，有5條海線、2條屯區，可服務7.3萬人次。

盧特別感謝中央，她說，台中自有財源不夠，中央公路總局補助85％，才能不斷推廣，未來會滾動式盤點15條路線，要不要再增加、調整，成效不錯會繼續推廣，打造「交通任意門」是她的政見，要讓市民使用大眾運輸穿梭自如。

交通局長葉昭甫說，海線的黃13路從清水大缺行駛至清水市區，方便民眾到清水市區採買、洽公，或在清水市區轉乘公車往大甲、沙鹿、台中；黃14路行經清海國中、大秀國小，也依學生上下學時間來規劃班次時間。

小黃公車有固定發車時間，因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，更多詳請可參考交通局網頁：https://is.gd/CLgGCQ。