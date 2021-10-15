南投、名間8條道路老舊破損 縣府撥款1900萬元重鋪
名間鄉松柏、松山兩村主要道路名松路及松嶺街；南投市139線、八卦路、文化路、華陽路、育樂路、仁義路等8條人車出入頻繁的主要道路，都有局部路段年久失修路面龜裂崎嶇的問題，縣長林明溱今天會勘，撥款1900萬元將儘速將道路刨除重鋪改善。
名間鄉松柏嶺受天宮是道教勝地，遊客信徒眾多，名松路二段及松嶺街路面年久劣化龜裂破損，標線剝落模糊，影響用路人行車安全，林明溱會勘後，認為需立即改善，由工務處將損壞最嚴重的路段，分別以200萬元及135萬元餘發包，刨除並重新鋪設瀝青混凝土路面，同時改善水溝蓋凹陷並重劃標線。
南投市的6條道路，分別是祖祠路到民族路間長420公尺的文化路及華陽路路段，改善經費460萬元；福山里八德路到登施路間的八卦路及139線3，各將斥資180萬元及500萬元重鋪路面改善；信義街到芳美路間的育樂路刨除重鋪路面改善經費200萬元；仁德路到仁義南路間的仁義路刨除重鋪路面230萬元。
林明溱說，名間鄉和南投市這幾條道路改善工程都是交通要道，會督促工務處加速趕辦測設發包，儘快施工還給民眾平整安全的道路。
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