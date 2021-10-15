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新校舍蓋過去一點 縣長要埔鹽國中留地蓋長照社福大樓

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美等人主持埔鹽國中科學館老舊校舍拆除重建工程動土典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美等人主持埔鹽國中科學館老舊校舍拆除重建工程動土典禮。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽國中科學館老舊，建築結構有安全疑慮，拆除後獲得教育部全額補助易地重建，今天舉行重建工程動土典禮，縣長王惠美當場交代校長石興銓，建造新校舍時，要預留空間興建埔鹽鄉長照社福大樓，照顧埔鹽學子也造福埔鹽鄉老幼郷民。

埔鹽國中科學館老舊校舍拆除重建工程動土典禮，地方士紳雲集，縣長王惠美主持動土典禮祈福，縣議員陳玉姬、洪本成及埔鹽鄉長許文萍、埔鹽鄉民代表會主席施春貴、立法委員謝衣鳯服務處主任邱景豐、教育處長王智弘、埔鹽國中校長石興銓、家長會長何福翔、輔導會長石國銘、埔鹽鄉青溪婦女協會理事長廖綉鳳等人上香祭拜各方神祉，祈求施工期間平安，如期完工。

王惠美說，埔鹽國中科學館民國60年興建，經耐震評估後，有使用上的安全疑慮，她就任後，縣府積極爭取經費改建，獲教育部核定全額補助2433萬6000元拆除重建，學校採異地重建，將建造地上兩層樓的鋼筋混凝土大樓，興建理化教室、生物教室與圖書館等5間教室，工期330日曆天，預計明年9月完工；新校舍造型以埔鹽鄉自然風光與人文型態為基底，把田野景色融入建築意象。

王惠美特別交代，縣政府已在多個鄉鎮市順利興建長照社福大樓，卻在埔鹽鄉覓地困難，埔鹽國中地理地置好，校地大，校長監督新建科學館大樓的同時，要考量建造位置，可預留空地讓縣政府興建埔鹽鄉長照社福大樓，整合幼兒托育、衛生所、日照中心等服務，一樓作為鄉民活動中心。

「等很久了！」埔鹽鄉長許文萍說，埔鹽國中因校內有私人土地等問題，縣府曾補助經費給學校購地，礙於法令無法再次購買，結果發生地主圍地等糾紛，在校長石興銓努力下排除部分私有地問題，她也會努力籌錢，希望地方仕紳「逗相挺」價購這些私有地，讓校地完，建設時順利無礙。

埔鹽國中校地8165.75坪（約2.47公頃），易地重建科學館的用地非爭議土地，縣政府以500多萬購得，校內爭議校地（縣府稱早年徵收但未完成過戶，地主方面不見得接受這種說法。）2350.6坪，分屬22名地主所有，經校方溝通，已有7名地主同意捐地合計641.21坪。

彰化縣政府教育處統計，除了埔鹽國中，縣內還有1所國中、12 所國小校內有私有地，這些年地價飛漲，地主紛紛主張權益，學校清查早年徵收記錄，提交司法單位參酌，經法院判決有些學校的土地已完成徵收程序但未過戶，縣政府有使用權，有些校地的徵收證件不全，縣政府需支付租金，有些實在找不到任何證據，縣政府協議價購，已買下2200坪爭議校地，解決20多年問題。

埔鹽國中新建科學館模擬圖。記者簡慧珍／攝影
埔鹽國中新建科學館模擬圖。記者簡慧珍／攝影
埔鹽國中科學館老舊校舍拆除重建工程動土典禮，埔鹽鄉士紳齊聚。記者簡慧珍／攝影
埔鹽國中科學館老舊校舍拆除重建工程動土典禮，埔鹽鄉士紳齊聚。記者簡慧珍／攝影

王惠美 長照

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