新校舍蓋過去一點 縣長要埔鹽國中留地蓋長照社福大樓

彰化縣埔鹽國中科學館老舊，建築結構有安全疑慮，拆除後獲得教育部全額補助易地重建，今天舉行重建工程動土典禮，縣長王惠美當場交代校長石興銓，建造新校舍時，要預留空間興建埔鹽鄉長照社福大樓，照顧埔鹽學子也造福埔鹽鄉老幼郷民。

埔鹽國中科學館老舊校舍拆除重建工程動土典禮，地方士紳雲集，縣長王惠美主持動土典禮祈福，縣議員陳玉姬、洪本成及埔鹽鄉長許文萍、埔鹽鄉民代表會主席施春貴、立法委員謝衣鳯服務處主任邱景豐、教育處長王智弘、埔鹽國中校長石興銓、家長會長何福翔、輔導會長石國銘、埔鹽鄉青溪婦女協會理事長廖綉鳳等人上香祭拜各方神祉，祈求施工期間平安，如期完工。

王惠美說，埔鹽國中科學館民國60年興建，經耐震評估後，有使用上的安全疑慮，她就任後，縣府積極爭取經費改建，獲教育部核定全額補助2433萬6000元拆除重建，學校採異地重建，將建造地上兩層樓的鋼筋混凝土大樓，興建理化教室、生物教室與圖書館等5間教室，工期330日曆天，預計明年9月完工；新校舍造型以埔鹽鄉自然風光與人文型態為基底，把田野景色融入建築意象。

王惠美特別交代，縣政府已在多個鄉鎮市順利興建長照社福大樓，卻在埔鹽鄉覓地困難，埔鹽國中地理地置好，校地大，校長監督新建科學館大樓的同時，要考量建造位置，可預留空地讓縣政府興建埔鹽鄉長照社福大樓，整合幼兒托育、衛生所、日照中心等服務，一樓作為鄉民活動中心。

「等很久了！」埔鹽鄉長許文萍說，埔鹽國中因校內有私人土地等問題，縣府曾補助經費給學校購地，礙於法令無法再次購買，結果發生地主圍地等糾紛，在校長石興銓努力下排除部分私有地問題，她也會努力籌錢，希望地方仕紳「逗相挺」價購這些私有地，讓校地完，建設時順利無礙。

埔鹽國中校地8165.75坪（約2.47公頃），易地重建科學館的用地非爭議土地，縣政府以500多萬購得，校內爭議校地（縣府稱早年徵收但未完成過戶，地主方面不見得接受這種說法。）2350.6坪，分屬22名地主所有，經校方溝通，已有7名地主同意捐地合計641.21坪。