南投環境友善商店222家響應 為觀光首都整潔把關

維護環境整潔，除了靠清潔隊員打掃清理，更需要民眾配合，南投縣環保局發起環境友善店家行動，共有222家商店響應參與，推動商家及便利商店認養周邊環境，讓人行道騎樓、 大街小巷也能乾淨整潔，維護南投觀光首都的環境。

南投縣為觀光首都，除了優美的山林美景是重要觀光資產，城市環境是否乾淨衛生才是民眾的地方印象，而這些就在於不經意的小地方，抽完菸後隨地丟棄在地上或水溝，影響到整個自然生態，更可能阻塞下水道衍生淹水、孳生蚊蠅等問題。

南投縣環保局表示，為了維持全縣環境，除了清潔隊員、志工清理打掃，更需要民眾、店家一起加入友善環境行列，由店家主動周邊環境維護，讓人行道、騎樓、大街小巷也能乾淨明亮。截至9月底，全縣共有222個店家參與，包括128處便利商店、12處生活館及藥妝店、6處連鎖咖啡店、5處超級市場、4處速食店，還有網咖、百貨及量販店及其他店家。

參與的店家認養周邊5公尺人行道及騎樓，便利商店也加強對外圍桌椅及廁所加強維護；邱姓店員說，參與環境友善行動後，隨手清除便利店周邊道路被亂丟的菸蒂、檳榔渣和口罩，商店周邊垃圾減少，顧客看到之後，也願意配合垃圾分類回收，主動清理用過的桌面，讓商店內外更乾淨。