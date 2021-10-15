高雄城中城大火 侯友宜捐1個月所得盧秀燕表哀悼

高雄「城中城」惡火死傷慘重，新北市長侯友宜今天宣布，捐1個月所得，盼帶動企業捐款給新北好日子愛心大平台，捐款將全數交由高雄市政府，慰助傷亡者、撫平傷痛。

另外，台中市長盧秀燕今天代表市民表達哀悼之意並說，高雄市長陳其邁與團隊很辛苦，如果需要台中市政府協助，一定會盡所能，全力以赴。

新北市長侯友宜上午主持新北加倍奉還活動起跑記者會，並在會後接受媒體聯訪。他說，這次高雄城中城大火造成46死41傷，每條生命都是同胞，令人悲痛不捨，其中有1人是新北市民，已立即啟動社工關懷。

侯友宜表示，面對這麼大的慘劇，他身為新北市長，捐出1個月所得，盼能帶動企業捐款，此外，新北市的燒燙傷照護中心、社工等資源，都會全力支援高雄市，全台同心齊力，一起慰助傷亡者。