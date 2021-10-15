城中城大火 高雄人陳柏惟請在地朋友幫忙關心

台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，高雄鹽埕區「城中城」大樓大火死傷慘重，來自高雄的陳柏惟今天表示，走完行程是他對選民的承諾，刪Q團體則先取消所有罷免活動。

台中第2選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日投票，高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨火警奪46命。來自高雄的陳柏惟今天持續「100小時民主最後一哩路」活動。刪Q團體則取消罷免活動以示哀悼。

陳柏惟接受媒體聯訪表示，自己在鹽埕區讀國小，出社會後也有5年多的時間在鹽埕工作，鹽埕區是他很有感情的地方，但他現在人在戰場，不能夠隨時離開，已請團隊、在地朋友幫忙關心。

陳柏惟說，走完行程是他對選民的承諾跟土地的連結，但會取消接下來的採訪行程。關於刪Q團體取消罷免活動，他表示尊重。