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慶重陽！「拾夢樂園」高齡複合式住宅日照中心開幕

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「拾夢樂園日照中心」在重陽節於台中烏日合勤共生宅正式開幕。記者宋健生/攝影
「拾夢樂園日照中心」在重陽節於台中烏日合勤共生宅正式開幕。記者宋健生/攝影

九九重陽，全台各地都舉辦各式各樣慶賀活動，由長照創新服務公司盤古銀髮設立的「拾夢樂園日照中心」，也在重陽節今(14)於台中烏日合勤共生宅正式開幕。

開幕茶會中，透過從日本引進的「失智症VR體驗活動」，讓與會者以第一人稱視角體會「失智症者」的心境與生活情境，同時展示由盤古銀髮團隊開發，全台首套為失智陪伴設計的產品「失智陪伴百寶箱」，做為提升日照中心高品質陪伴的服務產品。

拾夢樂園日照中心負責人張丹姸表示：「拾夢樂園的創立，是想成為長輩的拾夢啦啦隊，陪伴他們拾起心中的夢想，找回生活的目標與熱情，讓來拾夢樂園的長輩肯定自己生命的價值，同時，在和諧共融的環境中彼此陪伴，獲得內在的歡愉與喜樂。」

因此，拾夢樂園全面導入盤古銀髮開發的「生活賦能服務體系」做為核心服務架構，透過專業的系統評測了解長輩從生理、心理、社會關係至環境，日常生活六大面向的個別化狀況，並依此適配每日的活動與生活安排，並設計繪本角落，鼓勵長輩輕鬆愉悅的閱讀，維持基礎認知能力。

此外，以懷舊治療(Reminiscence Therapy)為基礎，引導長輩們在活動中，聚焦在生活中正向事件及感受上，逐步製作個人獨一無二的生命故事書，加強對自己人生的肯定，落實以陪伴取代照顧全人觀點的長者服務。

拾夢樂園坐落於台中市烏日區合勤健康共生宅一樓，其長照資源整合專業，完成了共生宅內外共生的最後一塊拼圖，以烏日區為起點，共同建構從銀髮到長照的連續性生活服務示範據點，以個別化互動建立起信賴關係，讓長輩在熟悉的地方一起好好生活、慢慢變老。

失智症 長照 台中市

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