防止浪浪出生破口 疫情影響彰化混種犬貓絕育恐下降

農委會估計彰化9168隻流浪動物，彰化縣動物防疫所推認養和絕育，今年受新冠肺炎疫情響，不但減少舉辦的場次，預估絕育隻數減少一成五，動物防疫所今在員林市大明社區活動中心舉辦今年的第六場混種犬貓絕育三合一活動，縣府推出多項好康優惠，希望提高縣內寵物絕育率。

彰化縣去年針對半野放混種犬貓絕育三合一工作共辦理13場次，絕育1028隻犬貓，今年因疫情影響預計辦理10場次，未來疫情趨緩樂觀，增加兩場次，合計為12場次，預估為875隻犬貓絕育，今天之前在花壇、秀水、田尾、埤頭鄉和彰化市辦理5場次，絕育467隻犬貓，今天員林場由天恩雅動物醫院與新長庚動物醫院承攬相關業務，為60隻犬貓絕育。

彰化縣動物防疫所副所長謝一美說，今年度延續辦理寵物登記減免優惠活動，針對家犬貓部分，縣府編列經費配合縣內獸醫診療機構補助縣民，公犬貓絕育費用每隻800元，母犬貓1500元，同時享有免收晶片植入費300元與寵物登記費100元的多重優惠，

謝一美表示，鄉間民眾通常不會把飼養的混種犬貓關在籠內或拴在戶內、騎樓，家犬、家貓自由自在到外面活動，有一點像流浪犬貓，動防所為防止這類家犬、家貓自行繁殖，飼主到處送人幼犬幼貓，送到沒人要可能變成浪浪，因此到村里辦理混種犬貓免費絕育手術，防止浪浪增加。

員林市首度配合辦理犬貓絕育活動，員林市長游振雄、縣議員凃俊任到場關心；游振雄表示，應落實民眾飼養寵物的責任，「愛牠就不要棄養牠，以認養替代購物。」才能有效減少流浪動物產生。

混種犬貓免費絕育三合一活動還有6場次，採預約制，設籍彰化縣並年滿20歲縣民飼養的混種犬貓都可報名申請，享有混種犬貓絕育、狂犬病疫苗及寵物登記均免費的好康，名額用完為止，報名網址https://forms.gle/jAbFagV3JMCQPGuT6 。