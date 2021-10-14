台中惠來厝社宅動工！盧秀燕指中央「1戶都沒有」 綠批混淆視聽

位於台中市豪宅區的「惠來厝社會住宅」今天開工，市府斥資14.4億元、預計興建400戶住宅，2025年5月完工，市府統計，目前完工的社宅數量達5處、提供1191戶；興建中工程含今日動土的惠來厝好宅有13處、共4317戶，合計已完工及興建中案件共18處、共5508戶，未來將持續滾動檢討，提升台中社宅量能。

台中市長盧秀燕今天表示，她競選市長時很多青年對社宅有很大的期望，當時提出政見，「當選市長蓋社宅超過5000戶」，她今年執政第3年「已經達標、超前進度」現在完工、興建戶數已達5508戶，同時進行區塊調整，西屯是第二大行政區，但一處都沒有規劃，因此重新計畫盤點，把北屯一處社宅移到西屯國安段。

盧秀燕說，蔡總統說要蓋20萬戶，全台各地幫忙興建，中央「拜託」台中1萬多戶，台中和中央對半分，「我們的已經達成，中央1戶都沒有」向中央喊話「加油」。

民進黨議員陳淑華聽了不以為然指出，惠來厝段社宅用地為國有土地，中央以最快速度撥用，在前市長林佳龍任內已規畫，今天開工的「惠來厝」地方都開過說明會，批盧搶功勞，市府有努力沒錯，但中央又不是沒幫忙，不應該抹殺中央和前任市長的行政作為。

陳淑華指出，盧一上任宣示要在任內「完工」5000戶社會住宅，她曾質詢市府跳票，有些確定無法在2022年前完工，盧才將「完工」改口成「規劃、興建、完工」都算，批評盧放假消息、混淆視聽很不可取。

台中市都發局長黃文彬說，市長「中央加油」是互相砥礪的說法，惠來厝是軍方土地，這是中央和地方一起努力，但之前編列的工程經費太低，一坪預算8萬多，現在物價上漲，人力短缺，工程發包不出去，市長提高到一坪12.1萬元才順利動工，中央負責的部分，目前找到7個地點，要積極和地方溝通才能進行。

惠來厝社宅位於「豪宅段」，隔街就是新光三越、大遠百，距離捷運站、歌劇院、市政府步行可達。盧秀燕說，台中的社宅地段位置都很好，「我們不叫社宅，而是好宅」，並規劃托嬰中心、幼兒園、社區式日間照顧場所、身心障礙者居住空間，並優先讓青年入住。

住宅處表示，租金會在完工前半年，請估價師了解再給住宅大會核定，台中目前入住第一年租金5折、第二年6折、第三年7折，已完工4處社宅出租率良好，大約都維持9成以上。