台中安農青葱評鑑比賽 陳源明連三年奪下特等獎
台中市大安區農會今天在農會舉行大安區優質青葱評鑑，20組區內產銷班及葱農參加，由農委會中區分署台中辦事室主任江永煜、台中果菜運銷股份有限公司業務課長陳又嘉、台北農產運銷股份有限公司盧建中、台中改良場錢昌盛及趙佳鴻等5人擔任評鑑委員，比賽競爭激烈，最後由農友陳源明摘下特等獎，將於青葱文化節當天頒發獎金及獎座。
陳源明表示，種葱至今已數十年，今年天氣炎熱且因連日大雨致種植青葱不易，嚴重受損，在農會技術的輔導種植下，才有今日佳績。
大安區農會幾年來推廣地區產業建立「大安葱」團體標章品牌行銷通路，以多元化銷售管道為目標，配合青蔥評鑑活動，宣傳「在地生產、在地消費」縮短食物里程，減少碳足跡，以符合「吃在地、食當季」的理念，逐年提高生產量及大安葱的知名度，提高大安葱栽培所得。
為讓大安葱產量及品質穩定，評鑑比賽根據青蔥生鮮外觀(蔥白、色澤及莖粗)及包裝等項目進行評鑑。評審委員是根據青蔥生鮮外觀30%、蔥白30%、色澤20%、莖粗15%及包裝5%等五個項目進行評鑑，評鑑嚴格；評鑑結果，陳源明得到特等獎，頭等獎二名蔡秋林及蘇金童，另有金質獎三名及銀質獎四名，將於青葱文化節頒發獎金及獎座。
大安區農會總幹事蔡建宗表示，台中大安區位於大安溪與大甲溪之間，地質屬於沖積平原，適合青葱生長，加上大安湧泉清澈無汙染、氣候得宜，全年均可生產供應，農會為提升農民生產收益，甚至建立「葱師傅」品牌系列商品，包括榮獲台灣農漁會百大精品獎的「葱師傅青葱脆餅」、叫好又叫座的「大安葱安農香腸」、「飛天豬青葱貢丸」，常常賣到缺貨的「手工捏花青葱水餃」，還有最新研發出來的「青葱醬油」。
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