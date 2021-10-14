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紫南宮重陽節送金戒指24年 社寮3里70歲長者最享幸福
九九重陽節這天，南投縣竹山鎮內的紫南宮為，不但配合發放縣府及鎮公所的百歲人瑞1萬元敬老禮金，連續24年對紫南宮周邊社寮等3個里的70歲以上長者，送上金戒指聊表心意，希望老人們能戴上土地公加持的戒指，健康呷百二、幸福快樂一輩子。
紫南宮主委莊秋安說，今年再次用土地公夫婦身上的金牌打造1至2錢的金戒指，特別藉著重陽節敬老尊賢，祝福紫南宮周邊社寮等3個里的老人，能夠更加健康、快樂，因為「家有一老如有一寶，銀髮族就是我們的寶貝」。
莊秋安表示，這些金戒指都是以平常信徒答謝土地公的金牌，融化打造後製作金戒指，送給長者的敬老禮物，過去連續24年都在農曆九月九日重陽節這天，送給社寮等3個里滿70歳以上的老人做禮物，70歲以上的1錢、90歲以上的2錢金戒指，去年開始100歲以上的人瑞，除1錢金戒指外，再加發1萬元紅包。
竹山鎮內的百歲人瑞今年共11位，在全國疫情警戒之下，今年為讓鎮內百歲人歲能感受溫暖以及祝福，除公所發送1萬塊紅包以及營養品外，遠近馳名的竹山社寮紫南宮也加碼大紅包，送金戒指給周遭70歲以上的里民，已持續24年之久。
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