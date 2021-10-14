蔡其昌爭取60億改建大甲溪、大安溪橋 預計113年施工

為保障台中海線居民用路安全，立法院副院長蔡其昌爭取60億改建大甲溪、大安溪橋，今天和公路總局與水利署等單位到現場會勘，預計113年施工，116年完工。

大甲溪、大安溪橋橋齡老舊，二橋的橋梁構件老化且持續遭受溪水掏刷導致橋墩裸露，最初建造時更無導入耐震設計，為解決二橋耐震耐洪不足問題，立法院副院長蔡其昌今天邀交通部公路總局長許鉦漳、公路總局第二區養護工程處長劉世桐、經濟部水利署第三河川局管理課長曾財益、台中市議員施志昌、楊典忠、王立任團隊及台中市大甲區等里長等人現場會勘，爭取交通部總經費60億，將二橋改建具耐震耐洪功能之「全橋懸臂肋梁預力箱」橋梁，並增設慢車道及自行車道，保障海線居民的用路安全。

蔡其昌表示，他擔任上一任副院長時，在106年就曾經來會勘，希望這兩座在民國64年就興建的老橋能夠修繕，因為溪水長時間的沖刷導致部分橋墩裸露，影響用路人安全，感謝交通部的協助，讓這兩座橋可以得到良好的修繕規劃。

蔡其昌說，這次的經費相當龐大，施工期長達40個月，未來會要求交通部和公路總局在施工這段期間做好相關的道路規劃，維持兩橋的日常交通運輸功能，後續也會在立法院持續監督這筆經費的運用，目前預計在113年進行施工，若能提前開始，希望112年就能進行。

施志昌議員說，大甲溪、大安溪二座橋樑是海線居民來往清水、大甲等地必經道路，感謝蔡其昌爭取中央經費進行改建，讓海線居民行的安全能夠獲得更好的保障，同時在上下班時間的尖峰時段，公路總局也允諾將加派人力進行交通疏導，避免地方陷入交通黑暗期，施工期間還請鄉親們多包涵。

公路總局長許鉦漳表示，此次工程，大安溪橋總經費29億3000萬，將進行「全橋懸臂肋梁預力箱」改建長度971M(箱型梁橋 947M，最大跨徑75M)大跨徑配置，深槽區落墩數由13 墩減為8墩，高灘地落墩數由11墩減為7墩。深槽區採固接、引橋採簡支，工期40個月，預定於116年10月完成。