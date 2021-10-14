南投牛角坑防洪老舊 縣府更換大型涵洞確保安全

南投市嘉和二路、復興路路面老舊崎嶇難行，牛角坑巷山洪溢流難以渲洩，影響交通和民宅安全。南投縣長林明溱會勘後，當場簽核300萬元經費刨除路面重鋪，針對牛角坑野溪排水也撥款70萬元，將排水溝延長且更新擴大涵管，增加排洪效果，確保民宅、道路安全。

林明溱說，嘉和二路緊鄰社區和公園，但已十多年沒有重鋪，路面龜裂補丁處處，經里長莊志煌、縣議員張嘉哲、于秀英、陳翰立等人反映，決定將整條嘉和二路，重新刨除舊再重鋪瀝青，總經費達130萬元，由工務處趕辦測設發包儘速改善。

南投市漳和里彰南路到南崗路間的復興路也因多年未妥善養護，不僅路面崎嶇多處標線也都模糊，復興路是許多上班族必經交通要道，因此將長190公尺寬10公尺的路面刨除重鋪瀝青混凝土，經費約需125萬元。