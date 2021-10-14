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南投牛角坑防洪老舊 縣府更換大型涵洞確保安全
南投市嘉和二路、復興路路面老舊崎嶇難行，牛角坑巷山洪溢流難以渲洩，影響交通和民宅安全。南投縣長林明溱會勘後，當場簽核300萬元經費刨除路面重鋪，針對牛角坑野溪排水也撥款70萬元，將排水溝延長且更新擴大涵管，增加排洪效果，確保民宅、道路安全。
林明溱說，嘉和二路緊鄰社區和公園，但已十多年沒有重鋪，路面龜裂補丁處處，經里長莊志煌、縣議員張嘉哲、于秀英、陳翰立等人反映，決定將整條嘉和二路，重新刨除舊再重鋪瀝青，總經費達130萬元，由工務處趕辦測設發包儘速改善。
南投市漳和里彰南路到南崗路間的復興路也因多年未妥善養護，不僅路面崎嶇多處標線也都模糊，復興路是許多上班族必經交通要道，因此將長190公尺寬10公尺的路面刨除重鋪瀝青混凝土，經費約需125萬元。
林明溱和國民黨南投縣黨部主委林儒彬等人，也到南投市東山里偏遠牛角坑巷，會勘山坡排水問題，當地緊鄰農園民宅，大雨後山坡匯集的雨水只靠早年石砌山溝排洪，加上貫穿農路涵管窄隘，大雨一來山洪難以渲洩，持續沖刷侵蝕更威脅到鄰近農園及民宅安全，他決定將涵管加大，並將排水溝往下游再延長，讓這處山坡排水獲得徹底改善。
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