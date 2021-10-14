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日月潭水面冒泡泡 日管處：只是抽水馬達水管破了
國慶連假期間，有人在伊達邵碼頭水域，發現水面不斷有泡泡從潭底冒出，甚至懷疑是否有「異象」將要發生，由於流言不斷，日管處上午出面駁斥「只是抽水馬達水管破裂」，民眾無需過度猜疑。
日月潭國家風景區表示，潭面的泡泡經過調查，發現是伊達邵碼頭4號浮排下方的抽水馬達水管破裂，導致有空氣進入，才會不斷冒出氣泡，3天內就會完成修好，呼籲民眾不要誤信傳言。
國慶連假期間，日月潭遊客眾多，有人發現伊達邵碼頭的潭水像是被煮沸一樣，不斷有泡泡從潭底冒出，且持續了3天，引發一連串的猜測。
甚至有人懷疑是最近地震頻傳，導致有新的溫泉冒出，或是天災地變的前兆；讓日管處人員哭笑不得，強調「只是一條抽水馬達水管破裂，就可以被傳成這樣」，只能盡快修好水管，不讓它再冒泡泡了。
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