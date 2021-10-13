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服務業評鑑 麗寶樂園獲大型遊樂中心金牌

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶樂園的給樂給勞大地拉邦獲得服務尖兵個人獎，表示非常開心。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園的給樂給勞大地拉邦獲得服務尖兵個人獎，表示非常開心。圖／麗寶樂園渡假區提供

台灣服務業大評鑑邁入第10屆，今天在台北君悅酒店舉行頒獎典禮，今年主辦單位派出神秘客探訪全台364家企業、454個店點，麗寶樂園渡假區獲得「大型遊樂中心」類金牌獎，服務人員給樂給勞‧大地拉邦，因細膩盡責的服務態度，榮獲服務尖兵個人獎肯定。

來自屏東排灣族部落的給樂給勞‧大地拉邦，因家庭中小孩多，其中更有從小帶大、年僅5歲的弟弟，他有大哥哥般體貼細膩的特質，在麗寶樂園擔任設施操作的崗位時，常跟孩童打成一片，被小朋友圍繞著他並呼喊：大地哥哥，更善於觀察，時時刻刻關注稚齡遊客的安全，每當小朋友在設施中可能要做出危險動作的時候，大地拉邦總會箭步衝上前保護孩童，還能安撫家長，盡責的服務精神，使他成為今年全台僅30名的服務尖兵個人獎得主之一。

除了個人獎項，今年再度拿下「大型遊樂中心」類金牌獎的麗寶樂園渡假區表示，疫情狀況起伏大，從去年3月遊客大量流失，致青春專案國旅補助讓麗寶樂園的入園人數創下「開園新高」，今年第二波疫情再起，甚至在政府規範下面臨暫時關園，直到暑假後才再次復甦，緊接著國慶連假與五倍券商機帶來高峰人潮，彷彿就像坐雲霄飛車的戲劇性變化，如何讓同仁面對人潮的壓力同時兼顧品質，麗寶樂園渡假區的秘訣就是自創的「五心服務」理念。

麗寶樂園園長王永豪表示，有心、貼心、溫心、安心、用心的五心服務精神，鼓勵員工努力觀察並發掘遊客的需求，提供最適合的服務，往往最感動遊客的，正是跳脫SOP的體驗，例如陪伴不敢搭乘設施的盲聾生，一起搭乘雲霄飛車，過程中因為學生看不到、聽不到整個人蜷曲身體，同仁便一手抱住同學的肩膀，一手緊牽著他的手，只希望能讓他感覺到一旁有人陪伴的安全感，當雲霄飛車向下衝，濺起大量水花，原本緊張的同學也露出燦爛笑容、玩得不亦樂乎，因為有同仁的陪伴，這趟旅程才完整；台灣服務業大評鑑，麗寶樂園渡假區10年內奪4金1銀

台灣服務業大評鑑今天頒獎，麗寶樂園渡假區獲獎。圖／麗寶樂園渡假區提供
台灣服務業大評鑑今天頒獎，麗寶樂園渡假區獲獎。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 雲霄飛車 疫情

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