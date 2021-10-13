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埔里大坪頂狹路阻農產運輸 拓寬改善會車及供水

中央社 / 南投縣13日電

南投縣埔里鎮西安路三段204巷狹窄，阻礙農產運輸，經行政院中服中心執行長蔡培慧爭取，將從3.5公尺拓寬為6公尺，蔡培慧說，路旁還有灌溉溝渠，一次解決會車、農業供水問題。

埔里鎮大坪頂地區是百香果、木瓜、絲瓜等蔬果重要產區，當地合成里西安路3段204巷是產業運輸主要道路，但路寬卻僅約3.5公尺，會車困難，居民今年2月向行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧陳情，蔡培慧隨即邀主管機關行政院農業委員會農田水利署踏勘。

道路拓寬經費近日核定，蔡培慧、農水署南投管理處長林庚辛今天到大坪頂辦理施工說明會，埔里鎮長廖志城、南投縣議員陳宜君、合成里長陳信順等人出席，蔡培慧會中說明，這條農路將從3.5公尺拓寬為6公尺，路旁還有灌溉溝渠，一次解決會車、農業供水問題。

蔡培慧說，大坪頂生產的蔬果都很優良，幾年前曾解決非灌區農地用水問題，現在農委會擴大灌溉服務，即將進行大坪頂灌區灌排改善工程，搭配未來自行車道完成，民眾可在此居高俯瞰一望無際的景觀，周邊還有生態公園、觀景台，將是埔里觀光農業新亮點。

林庚辛說，道路側溝遷移工程配合道路拓寬1131公尺，感謝鎮公所協助道路用地取得及電線桿遷移作業，拓寬後就能雙向會車。

廖志城表示，近年積極將埔里打造成友善生態、健康觀旅小鎮，提出大坪頂劃設自行車道及社區生態公園的想法，期待完工後，道路動線更安全美觀。

蔡培慧 埔里 行政院

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