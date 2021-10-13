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影／相信疫情總會過 「周氏蝦捲」台中開街邊店

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
走過疫情三級警戒，知名的周氏蝦捲最近在台中市開了該集團在台中的第一家街邊店，店面雅緻清爽，店後方還有洗手檯。記者黃寅／攝影
走過疫情三級警戒，知名的周氏蝦捲最近在台中市開了該集團在台中的第一家街邊店，店面雅緻清爽，店後方還有洗手檯。記者黃寅／攝影

走過疫情三級警戒，知名的周氏蝦捲最近在台中市開了該集團在台中的第一家街邊店，且還是選在鄰近草悟道、餐廳雲集的公益、美村路口。負責人周志峯說，因為集團有5百位員工，疫情期間每個月要賠5、6百萬元，但現在終於看到疫情趨緩，他認為這樣的庶民小吃仍是大眾最喜愛的，歡迎大家前往品嘗。

52歲的周志峯1994年接手父親的擔仔麵小攤，當時攤位連招牌也沒有，但他發現許多人上門經常點蝦捲，就以姓氏為名，並以蝦捲為主力，再漸漸加入其他產品，把生意做大。

他說，周氏蝦捲目前全台有12家店，2014年還接手了老董牛肉麵，以及經營泰式料理、義式料理、上海湯包、魚翅店等，旗下總計有40幾家店。台中先前已在高鐵站、清水休息站和麗寶樂園有點，此次在公益路上是台中首間的街邊店。

周氏蝦捲店面雅緻清爽，店後方還有洗手檯，方便客人做好個人衛生並有助防疫。他說，這波疫情前有人找他到台中開店，他看地點在草悟道附近、人潮多，因此決定展店。雖然遇上了疫情，但他認為疫情總是會過，因此在疫情趨緩後決定開張。

雖然店名是周氏蝦捲，但事實上周氏蝦捲店裡賣的不只是賣蝦捲，還有擔仔麵、粽子、虱目魚肚粥、傳統台南肉燥飯、綜合丸湯、炸排骨等。周志峯說，自己是逢甲大學合作經濟系畢業，對台中市並不陌生，並認為台中市十分有發展潛力，因此也是未來發展主力地區之一。

周氏蝦捲負責人、52歲的周志峯1994年接手父親的擔仔麵小攤，當時攤位連招牌也沒有，但他發現許多人上門經常點蝦捲，就以姓氏為名，並以蝦捲為主力，再漸漸加入其他產品，把生意做大。記者黃寅／攝影
周氏蝦捲負責人、52歲的周志峯1994年接手父親的擔仔麵小攤，當時攤位連招牌也沒有，但他發現許多人上門經常點蝦捲，就以姓氏為名，並以蝦捲為主力，再漸漸加入其他產品，把生意做大。記者黃寅／攝影
雖然店名是周氏蝦捲，但事實上周氏蝦捲店裡賣的不只是賣蝦捲，還有擔仔麵、粽子、虱目魚肚粥、傳統台南肉燥飯、綜合丸湯、炸排骨等。記者黃寅／攝影
雖然店名是周氏蝦捲，但事實上周氏蝦捲店裡賣的不只是賣蝦捲，還有擔仔麵、粽子、虱目魚肚粥、傳統台南肉燥飯、綜合丸湯、炸排骨等。記者黃寅／攝影
走過疫情三級警戒，知名的周氏蝦捲最近在台中市開了該集團在台中的第一家街邊店。記者黃寅／攝影
走過疫情三級警戒，知名的周氏蝦捲最近在台中市開了該集團在台中的第一家街邊店。記者黃寅／攝影

疫情 台中市 草悟道

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