影／相信疫情總會過 「周氏蝦捲」台中開街邊店

走過疫情三級警戒，知名的周氏蝦捲最近在台中市開了該集團在台中的第一家街邊店，且還是選在鄰近草悟道、餐廳雲集的公益、美村路口。負責人周志峯說，因為集團有5百位員工，疫情期間每個月要賠5、6百萬元，但現在終於看到疫情趨緩，他認為這樣的庶民小吃仍是大眾最喜愛的，歡迎大家前往品嘗。

52歲的周志峯1994年接手父親的擔仔麵小攤，當時攤位連招牌也沒有，但他發現許多人上門經常點蝦捲，就以姓氏為名，並以蝦捲為主力，再漸漸加入其他產品，把生意做大。

他說，周氏蝦捲目前全台有12家店，2014年還接手了老董牛肉麵，以及經營泰式料理、義式料理、上海湯包、魚翅店等，旗下總計有40幾家店。台中先前已在高鐵站、清水休息站和麗寶樂園有點，此次在公益路上是台中首間的街邊店。

周氏蝦捲店面雅緻清爽，店後方還有洗手檯，方便客人做好個人衛生並有助防疫。他說，這波疫情前有人找他到台中開店，他看地點在草悟道附近、人潮多，因此決定展店。雖然遇上了疫情，但他認為疫情總是會過，因此在疫情趨緩後決定開張。