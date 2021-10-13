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南投大坪頂蔬果外運路窄難行 中央助力疏通拓寬

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮合成里大坪頂蔬果專區聯外道路狹窄，會車不易，大貨車無法駛入載農產。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣埔里鎮合成里大坪頂蔬果專區聯外道路狹窄，會車不易，大貨車無法駛入載農產。圖／行政院中部聯合服務中心提供

南投縣埔里鎮合成里大坪頂是夏季蔬果重要產區，但其主要聯外道路狹窄，會車不易，大貨車也無法駛入載貨，農民向中央陳情，今現勘並說明改善施工規劃，後續透過道路側溝遷移工程配合拓寬，未來路面將能達6米寬，順暢農運交通。

埔里鎮公所指出，當地大坪頂地區種植百香果、苦瓜、木瓜、蘿蔔、絲瓜等農作物，是國內大宗蔬果專業產區，每年4月至12月為農忙期，入夏後更因各類蔬果作物進入產期，對外運輸產量大，仰賴大型貨車協助載運送往各農產批發市場。

不過，主要支應農產運輸的西安路三段204巷，因巷道路寬僅約3.5米，往來會車困難，大型貨車則無法駛入，只能在台21線路側停等裝卸貨，影響周邊交通，甚至衍生車禍事故，農民因此向行政院中部聯合服務中心陳情，盼能協助改善。

經行政院中部聯合服務中心邀集農田水利署南投管理處會勘研擬改善計畫，近期通過經費核定近千萬元，該中心執行長蔡培慧今會同農水署南投處長林庚辛今進行施工說明，鎮長廖志城、里長陳信順及當地民眾等也到場關心後續施工作為。

林庚辛表示，西安路三段204巷道路側溝年久失修，先前已排定修繕計畫，獲陳情了解道路狹窄問題，將側溝遷移工程配合道路拓寬，經公所協助取得周邊道路用地及電桿遷移工作，預計將1131米長的道路拓寬至6米寬，完竣後即可會車。

蔡培慧則說，大坪頂地區生產蔬果質量優良，早年灌溉、道路等問題經協助也已陸續解決，地方也提出自行車道、社區生態公園、大坪頂調蓄水池觀景台等規劃，可望成為發展觀光休閒農業的新亮點，帶動地方榮景，也鼓勵更多青年返鄉。

南投縣埔里鎮合成里大坪頂蔬果專區聯外道路狹窄，會車不易，大貨車無法駛入載農產。圖／行政院中部聯合服務中心提供
南投縣埔里鎮合成里大坪頂蔬果專區聯外道路狹窄，會車不易，大貨車無法駛入載農產。圖／行政院中部聯合服務中心提供
行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（中）今會同農水署南投處長林庚辛（左）進行拓寬施工說明。圖／行政院中部聯合服務中心提供
行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（中）今會同農水署南投處長林庚辛（左）進行拓寬施工說明。圖／行政院中部聯合服務中心提供

南投 移工 行政院

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