歡慶彰化建縣300年 免費欣賞8場精采藝術饗宴

為歡慶彰化明年建縣300年，彰化縣政府廣邀全國知名的優質演藝團隊巡演 ，今天上午在彰化演藝廳舉辦宣傳，彰化縣長王惠美表示，首場訂10月15日由馳名國際的優人神鼓開場，合計今年及明年各演出4場，依序至和美、溪湖、員林、彰化、二林、鹿港、北斗、田中等八大生活區演出，全部免費入場，還可以吃小吃、玩景點，歡迎全國鄉親同襄盛舉。

王惠美說，此一「建縣三百‧大放藝彩」鄉鎮藝術巡演，今年有4場，依序是10月15日在和美鎮和仁國小操場，安排曾受法國《世界報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，結合東方傳統武術、擊鼓、神聖舞蹈等元素展演的優人神鼓；10月23日將於溪湖鎮停6停車場（湖西國小大公路旁）辦理向志工致敬演唱會，邀請盧學叡、吳亦帆、杜忻恬等著名歌星演出。

10月30日在員林市圓林園，安排曾受美國葛萊美獎、獨立音樂獎、臺灣金曲獎三大獎項提名肯定的十鼓擊樂團，擊鼓節奏展現撼動人心的樂音；10月31日在彰化縣立體育場，特別邀請首次來彰化辦理大型演出，且適合親子共同觀賞的FOCA福爾摩沙馬戲團，該團也是第一個登上愛丁堡藝穗節和亞維儂藝術節的台灣馬戲團。

明年建縣300年，持續在2至3月間，再安排4場表演，將分別在3月11日在二林鎮文化教育園區，由人間國寶廖瓊枝老師指導帶領的薪傳歌仔戲劇團演出；2月28日在北斗鎮奠安宮停車場、3月20日在鹿港鎮立體育場，安排由孫翠鳳擔綱演出的明華園戲劇總團演出「流星」及「俠貓」；3月13日在田中景崧文化教育園區，邀請到臺灣第一丑角陳勝在與明華園當家小旦鄭雅升領銜的明華園日字戲劇團演出「閻羅借魂」。表演時間均是晚間7時30分。

王惠美表示，歡迎全國民眾來彰化觀賞表演，來彰化消費200元還可以參加五倍券加碼抽獎活動，獎項包含彰化伸港青年住宅一戶共3戶、電動機車一台(市價5萬8980元)共100台，及1萬8,000個現金紅包獎等多項大獎，歡迎大家花在彰化。