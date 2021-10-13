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鳶嘴山表演噴火特技 恐違反森林法最高可罰60萬

中央社 / 台中13日電

台中市和平區鳶嘴山有男子在山尖上表演噴火特技，部分的火焰液體還掉落山壁上，東勢林管處今天表示，依據森林法規定，森林區域及保護區不得引火，違者最高可處新台幣60萬元。

臉書專頁（Facebook）「靠北登山大小事」有網友發文，在社群平台Instagram發現有民眾近日貼出照片，1名男子登上鳶嘴山後，手持著火炬，在山尖表演噴火特技，部分著火的火焰液體掉落在山壁上，山友憂心此舉恐釀成森林火災，痛批歪風不可長。

自由時報則報導，拍照的攝影師表示，使用的燃料為煤油，屬於高燃點易揮發的液體，事後也有妥善處理，但此舉為錯誤示範，深感抱歉，已將照片下架。

東勢林管處秘書吳貞純今天表示，依據森林法規定，森林區域及森林保護區內，不得有引火行為。違反者，可處新台幣12萬元以上，60萬元以下罰金，另失火燒燬他人的森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣40萬元以下罰金。

東勢林管處指出，此案已請保七總隊第五大隊東勢分隊依法調查。呼籲進入山林不得有引火行為，請大家共同遵守，共同守護台灣山林。

保護區

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