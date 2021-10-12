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學習歷程檔案遺失擴大？教部說明「這兩類資料」也會不見

扯！針灸回家才知額上1針未拔 護理師稱頭髮太長遮住了

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
這名病患針灸後，護師師竟然漏了一針未針，他回家後才發現，打電話到醫院，竟回說「是頭髮太長遮住了」，令他覺得好扯。圖／截自臉書《彰化人大小事》
這名病患針灸後，護師師竟然漏了一針未針，他回家後才發現，打電話到醫院，竟回說「是頭髮太長遮住了」，令他覺得好扯。圖／截自臉書《彰化人大小事》

有一名網友今天在臉書《彰化人大小事》披露，稱他到彰化市內一間大型醫學中心中醫針灸護理師卻忘記拔掉額頭上的針，還戴安全帽騎回到家才發現，「如果針在中間不是就插進去了」，打電話回醫院，竟被護理事回說「是頭髮太長遮住了」，直呼有夠衰。彰基醫療中心認帳了，承認是人為疏失，主治醫師已向病患致歉，往後也會加強員工教育訓練 。

這名病患表示，他都是到這家醫中心就診，以前都沒有發生過忘了拔針的離譜事件，今天早上因為失眠、肚子不舒服前去就診，主治醫師在肚子扎2針、手腳各插3針、頭部插6針，療程結束後，護理師前來拔針。

他說，當時護理師拔完針後，他的肚子還卡卡的，用手一摸肚皮竟突突的，原來還有1根針忘了拔掉，才再請護理師協助處理。後來，戴安全帽騎機車回到家後，才發現右上方頭皮扎針的地方有疼痛感，一摸竟是還有一根針未拔。

「如果針在中間不是就插進去了」，他說，因此打電話給醫院，接電話的護士竟回說：「抱歉你頭髮太長遮住了，下周回診再把針繳回即可」，對於院方的答覆，令他超傻眼，強調「抱歉，我頭髮太長了？可是我才剪短沒多久耶」，「忘記拔針會很常見嗎？我怎麼那麼衰？」

對於這名病患的遭遇，網友們反應十分熱烈，也都覺得好扯，「太不專業了，一般都會紀錄插了幾根要回收幾根」、「護士很不Ok還先怪別人頭髮長」，有的認為這會牽扯到人命，院方應該道歉，還有網友打趣說：「好貼心啊，知道颱風天，還贈送避雷針」。

彰基醫學中心承認過失，強調中醫部制定針灸治療時進針及取針標準作業流程，並已行之多年。進行針灸治療時，醫師和護理師會對治療部位及針數進行記錄，護理師於治療結束後取針時，也依照治療部位及針數先進行核對，然後才開始取針，務必將病患身上的針全數取出，然後再次檢查病患治療部位後，讓病患離開治療室。

本案例遺針事件經了解後為人為疏失，主治醫師在第一時間已向病患說明原因並致上歉意，部門也立即加強相關人員的教育訓練，使其再次熟悉及遵循針灸標準作業流程，務必做到針灸不遺針，並避免類似事件再次發生。

這名病患在晚間也再留言表示，雖然護理師發生嚴重的疏失，當下也沒道歉，但目前沒造成什麼傷害，因此他仍選擇原諒護理師，畢竟醫師是用心幫病患好醫師，此一針灸事件已告一段落，所以不打算提告或是申訴。

這名病患針灸後，護師師竟然漏了一針未針，他回家後才發現，打電話到醫院，竟回說「是頭髮太長遮住了」，令他覺得好扯。圖／截自臉書《彰化人大小事》
這名病患針灸後，護師師竟然漏了一針未針，他回家後才發現，打電話到醫院，竟回說「是頭髮太長遮住了」，令他覺得好扯。圖／截自臉書《彰化人大小事》
這名病患針灸後，護師師竟然漏了一針未拔，他回家後才發現，打電話到醫院，竟回說「是頭髮太長遮住了」，令他覺得好扯。圖／截自臉書《彰化人大小事》
這名病患針灸後，護師師竟然漏了一針未拔，他回家後才發現，打電話到醫院，竟回說「是頭髮太長遮住了」，令他覺得好扯。圖／截自臉書《彰化人大小事》
這名病患針灸後，護師師竟然漏了一針未針，他回家後才發現，打電話到醫院，竟回說「是頭髮太長遮住了」，令他覺得好扯。圖／截自臉書《彰化人大小事》
這名病患針灸後，護師師竟然漏了一針未針，他回家後才發現，打電話到醫院，竟回說「是頭髮太長遮住了」，令他覺得好扯。圖／截自臉書《彰化人大小事》

護理師 針灸 中醫

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