扯！針灸回家才知額上1針未拔 護理師稱頭髮太長遮住了

有一名網友今天在臉書《彰化人大小事》披露，稱他到彰化市內一間大型醫學中心中醫針灸，護理師卻忘記拔掉額頭上的針，還戴安全帽騎回到家才發現，「如果針在中間不是就插進去了」，打電話回醫院，竟被護理事回說「是頭髮太長遮住了」，直呼有夠衰。彰基醫療中心認帳了，承認是人為疏失，主治醫師已向病患致歉，往後也會加強員工教育訓練 。

這名病患表示，他都是到這家醫中心就診，以前都沒有發生過忘了拔針的離譜事件，今天早上因為失眠、肚子不舒服前去就診，主治醫師在肚子扎2針、手腳各插3針、頭部插6針，療程結束後，護理師前來拔針。

他說，當時護理師拔完針後，他的肚子還卡卡的，用手一摸肚皮竟突突的，原來還有1根針忘了拔掉，才再請護理師協助處理。後來，戴安全帽騎機車回到家後，才發現右上方頭皮扎針的地方有疼痛感，一摸竟是還有一根針未拔。

「如果針在中間不是就插進去了」，他說，因此打電話給醫院，接電話的護士竟回說：「抱歉你頭髮太長遮住了，下周回診再把針繳回即可」，對於院方的答覆，令他超傻眼，強調「抱歉，我頭髮太長了？可是我才剪短沒多久耶」，「忘記拔針會很常見嗎？我怎麼那麼衰？」

對於這名病患的遭遇，網友們反應十分熱烈，也都覺得好扯，「太不專業了，一般都會紀錄插了幾根要回收幾根」、「護士很不Ok還先怪別人頭髮長」，有的認為這會牽扯到人命，院方應該道歉，還有網友打趣說：「好貼心啊，知道颱風天，還贈送避雷針」。

彰基醫學中心承認過失，強調中醫部制定針灸治療時進針及取針標準作業流程，並已行之多年。進行針灸治療時，醫師和護理師會對治療部位及針數進行記錄，護理師於治療結束後取針時，也依照治療部位及針數先進行核對，然後才開始取針，務必將病患身上的針全數取出，然後再次檢查病患治療部位後，讓病患離開治療室。

本案例遺針事件經了解後為人為疏失，主治醫師在第一時間已向病患說明原因並致上歉意，部門也立即加強相關人員的教育訓練，使其再次熟悉及遵循針灸標準作業流程，務必做到針灸不遺針，並避免類似事件再次發生。