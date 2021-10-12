民眾黨彰化縣黨部請吃50元蚵仔麵線 打臉中央官員

主計總處主計長朱澤民7日於立法院備時，說蚵仔麵線一碗20元，各界譁然。民眾黨彰化縣黨部主委張雪如邀請縣黨部籌備處附近80名弱勢獨居長者和遊民，今天下午4點到籌備處免費享用蚵仔麵線，消息傳出，不到1點就有民眾排隊，4點「開吃」前已送出150多碗。

張雪如以民眾黨彰化縣黨部主委身分，邀請80名弱勢獨居老人和遊民長者吃蚵仔麵線，外加豬腳麵線、滷蛋，縣黨部志工下午兩點到場準備，但有弱勢獨居長者和遊民不到1點就在縣黨部籌備處外面排隊，黨工和部分早到的志工不好讓他們久等，只得帶長者先量體溫、洗手，引導入座，每5人一桌。

「20元頂多買到清麵線，蚵仔麵線動輒一碗40、50元。」張雪如說，現在很難找到20元蚵仔麵線，可見官員不知人間疾苦、無法想像基層人民有多麼辛苦，尤其弱勢長者很多獨居、無人照料，需要民間團體、地方政府社福機關的介入和協助，才能維持基本生活。

今天準備300份蚵仔麵線與100份豬腳與滷蛋，大碗蚵仔麵線市價50元，加肉羹和大腸很超值，有弱勢長者連吃兩碗，第二碗沒吃完打包帶走當晚餐。張雪如另贈送禮券給65歲以上遊民添購生活用品，也安排義剪讓長者和遊民儀容煥然一新。

曹姓獨居長者是低收入戶，吃蚵仔麵線時想到長期住院的妻子，不禁哽咽。他說，張雪如無條件幫助他的妻子住院治療，一住就是10多年，他平常在宮廟打雜，收入微薄，幸有張不時接濟，得以度過困境。

張雪如說，今天活動獲得帝篁國際公益平台吳珅篁董事長、素雲生命教育慈善基金會、中山醫學大學校友總會、台灣長照醫學會聯合捐贈，及員林新家園餐廳半買半相送，她感謝各企業公司和社團支持，讓弱勢者老者和遊民提前歡度重陽節。