原鄉道路邊坡遇雨堪憂 林明溱會勘信義鄉5個村

南投縣原鄉村落最怕強降雨，居民常笑稱「南投的特產就是土石流！」縣長林明溱在風雨中， 今天一次前往信義鄉人和、明德、羅娜、望美以及同富等5個村，分別會勘駁坎、擋土牆、農水路以及邊坡改善工程，總計將花費478萬元，委由工務處、原民局、地政處盡快發包施作。

林明溱首先來到人和村，會勘一處茶園道路駁坎改善工程，道路連接深山茶園，是茶農進出的必經道路，因山勢陡峭路面傾斜，經年累月的雨水沖刷造成路面凹陷、顛簸，立刻要求工務處盡快發包，鋪設長350公尺的水泥路面，提供民眾更安全的出入環境。

隨後來到明德村會勘一處擋土牆改善工程，發現既有擋土牆較矮且因砌石鬆動，上方土方時常滑落影響農民耕作，決定把擋土牆加高到3公尺、長44公尺，來確保農民的生命財產安全。

而羅娜村重劃區的兩處農水路工程，是民眾向議員全文才陳情，表示排水溝因長期沖刷，暴露在外的水泥部分已損壞不堪使用，為避免在大雨時造成水溝阻塞，林明溱會勘後當下同意腐化崩壞的水泥打掉重做。

來到望美村檜木巷的一處邊坡位於民宅後側，下方駁坎遭河水淘空，縣長林明溱不僅同意用噴凝土方式來施作長50公尺、高10公尺的補強護坡。