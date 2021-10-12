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颱風擾 福壽山波斯菊花海提前結束、武陵杭菊明開放

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
圓規颱風帶來強風降雨，福壽山農場受風雨影響，美麗的波斯菊花海多數遭掃落，原本到10月底的花期提前結束。圖／福壽山農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，福壽山農場受風雨影響，美麗的波斯菊花海多數遭掃落，原本到10月底的花期提前結束。圖／福壽山農場提供

圓規颱風帶來強風降雨，福壽山農場受風雨影響，美麗的波斯菊花海多數遭掃落，原本到10月底的花期提前結束；武陵農場因左右有高山擋雨，正值盛開的杭菊影響不大，預估明天即可開放遊客入園採菊。

受圓規颱風影響，福壽山農場昨(11日)降下大雨，原本盛開的波斯菊花海，多數花瓣遭強風吹落、傾倒，福壽山農場副場長王仁助表示，原定花期至10月底，現在只好提前結束，但11月即將登場的蜜蘋果果園區落果數量不多，遊客可以期待，體驗上山採果樂趣。

另，福壽山農場茶園第二期冬茶已採收完畢，不受颱風影響，雨水反而讓肥料更容易滲透，若天氣轉暖，枝葉再冒嫩芽，茶農有機會再採到「冬片」，是另類小確幸。

王仁助指出，目前農場夜晚溫度降至10度以下，鴛鴦湖的紅榨槭已陸續轉紅，相當浪漫，今年賞楓期有機會提早到來。

武陵農場現值杭菊花季，武陵農場副場長胡發韜表示，農場左側有雪山山脈、右側有中央山脈保護，這次颱風影響不大，但因落雨部分杭菊有些傾倒，員工以十字網固定保護杭菊，預估明天恢復採杭菊體驗，遊客不容錯過。

圓規颱風帶來強風降雨，武陵農場因左右有高山擋雨，正值盛開的杭菊影響不大，預估明天即可開放遊客入園採菊。圖／武陵農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，武陵農場因左右有高山擋雨，正值盛開的杭菊影響不大，預估明天即可開放遊客入園採菊。圖／武陵農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，武陵農場因左右有高山擋雨，正值盛開的杭菊影響不大，預估明天即可開放遊客入園採菊。圖／武陵農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，武陵農場因左右有高山擋雨，正值盛開的杭菊影響不大，預估明天即可開放遊客入園採菊。圖／武陵農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，武陵農場因左右有高山擋雨，正值盛開的杭菊影響不大，預估明天即可開放遊客入園採菊。圖／武陵農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，武陵農場因左右有高山擋雨，正值盛開的杭菊影響不大，預估明天即可開放遊客入園採菊。圖／武陵農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，福壽山農場受風雨影響，美麗的波斯菊花海多數遭掃落，原本到10月底的花期提前結束。圖／福壽山農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，福壽山農場受風雨影響，美麗的波斯菊花海多數遭掃落，原本到10月底的花期提前結束。圖／福壽山農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，福壽山農場受風雨影響，美麗的波斯菊花海多數遭掃落，原本到10月底的花期提前結束。圖／福壽山農場提供
圓規颱風帶來強風降雨，福壽山農場受風雨影響，美麗的波斯菊花海多數遭掃落，原本到10月底的花期提前結束。圖／福壽山農場提供

圓規颱風

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