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疫情衝擊下 台中市總太國賓影城今宣布暫時停業

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
去年8月底才開幕的台中市總太國賓影城，營運僅1年時間，今天宣布自25日起暫停營業。圖／民眾提供
去年8月底才開幕的台中市總太國賓影城，營運僅1年時間，今天宣布自25日起暫停營業。圖／民眾提供

去年8月底才開幕的台中市總太國賓影城，營運僅1年時間，今天宣布自25日起暫停營業，但據了解，這僅是暫時性措施，未來等疫情等營運環境轉好，有機會再次與觀眾們見面。而房東總太地產也表示，影城未來也一切看疫情。

總太國賓影城規劃1至2樓為商場、3至6樓有12個影廳，基地是總太地產6年前以1.6億元標下忠孝路70年「商一」地上權案，並斥資3億元打造。據了解，國賓影城去年開幕後雖有營業，但今年5至7月受疫情衝擊停業，停業後營收趨近於0；因為人事成本高，8月雖允許復業，但因受梅花座與餐飲不可內用，營運仍十分艱難。

總太地產發言人陳思翰說，影城雖規畫有商場，但受疫情影響尚未推出，因此只有影城營運。他們和國賓一樣，也將視疫情決定步閥，目前仍十分看好當地在疫情過後的商機，相信影城未來將可提供當地居民一個很好的娛樂休閒去處。

台中市政府新聞局表示，新冠肺炎疫情衝擊台灣各產業，影城也受到波及，市府自疫情期間皆與業者保持緊密聯繫．並輔導各家電影片映演業者申領文化部藝文紓困補助，同時協助業者依照中央防疫規範執行以維持優質安心的觀影環境。

針對忠孝國賓影城暫停營業一事，據了解主要為業者於去年疫情發生後始投入營運迄今，營收受到疫情嚴重衝擊，基於整體營運考量暫停營運，相信忠孝國賓影城後續在整備後，有機會再與台中市民見面。

另據了解，陪伴台北人20年、位於微風廣場的國賓影城因租約到期，今天也宣布將於25日後熄燈結束營業。

疫情 台中市

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