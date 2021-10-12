陳柏惟否認涉賭博案 罷免總部要告發陳柏惟作偽證

刪Q總部今天表示，將告發立委陳柏惟疑似偽證，原因在於陳柏惟在110年10月7日，媒體揭露他過去曾被列為賭博罪的證人，在2011年6月在皇冠皇宮娛樂城一案中被警方帶回製作筆錄，「法官於臺灣高雄地方法院101年易字934號刑事判決中載名『皇冠皇宮娛樂城』之6家電子遊戲場為登記有案之娛樂場所，其擺設電動機具與賭客決定輸鸁，且不論金額均可兌換等比例之現金，洵非暫時之娛樂至明，而證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元」等語。

刪Q總部說，但陳柏惟110年10月7日受訪時，表示是打格鬥遊戲快打旋風，除了汙名化電玩愛好者，明顯有誠信問題外，同時也質疑他觸犯偽證罪，因為若是他在媒體及臉書的回應是真實，那麼當年的證詞就有偽證罪的嫌疑，因此罷免總部將會向臺中地檢署具名告發。

台中市議員羅廷瑋今天在刪Q總部表示，陳柏惟針對賭博電玩事件前後說法不清、支吾其詞，刻意撇開話題，希望陳柏惟能夠出面講清楚說明白，以前做錯了，就坦白從寬，但他說了一個謊後，就要用更多的謊言來圓謊。而且陳柏惟在肇逃事件，說他經濟狀況不好，但是卻在流連在電子遊戲場，令人有想像空間。

刪Q總部回應陳柏惟關於要「苦行」100小時的事件，總部表示陳柏惟應該要回歸本職，在最後的這些時間希望他能好好地待在立法院，把先前沒做的事完成、兌現先前答應選民的承諾；從罷免第一階段提議、第二階段連署、一直努力到了最後一個投票的階段，「這段日子我們走過的路、流過的汗絕對比陳柏惟多，陳柏惟在罷免的最後關頭，這100個小時我們來替你走，畢竟我們選出的不是慢跑選手、長跑選手。」