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建縣300年獎10萬！徵求象徵彰化精神的金句與設計

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府自即日起到11月10日前，辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府自即日起到11月10日前，辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計。記者劉明岩／攝影

彰化縣2023年建縣300年，彰化縣政府自即日起到11月10日前，辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦徵件記者會，縣長王惠美說，彰化建縣即將滿300年，彰化是一個歷史悠久的古城，建縣歷史可以追溯到清雍正元年（1723年），當時的雍正是以「建學立師，以彰雅化」賜名彰化縣，開始了彰化縣300年的輝煌歷史，特別舉辦金句暨主視覺設計網路徵選，號召各路好手參賽，一起來感受彰化的魅力與非凡。

王惠美表示，徵選活動分為兩個階段，第一階段「你投創意」，自即日起到11月10日前，請至活動官網(http://www.sgf3535.tw/changhua300/)投稿，可投金句，也可投主視覺設計，需注意投稿有一定的格式，縣府將聘請相關領域專業評審進行初審。

王惠美說，通過初審者，就可以進入第二階段「我按讚」的活動，由全民網路票選，參與投票的民眾還有機會獲得氣炸鍋、肩頸按摩器及藍芽喇叭等小家電的好禮。縣府將依據專業評審及網路票選結果進行綜合評比，獲得首獎者，除了可以得到豐厚獎金外，作品也將現身在明年開跑的彰化建縣300年系列活動當中，成為彰化300年精彩故事的一部分。

王惠美如數家珍地指出，大家印象中的彰化，有八卦山大佛、鹿港老街等知名景點，或是肉圓、炕肉飯等美食，還有包括最受歡迎的田中馬拉松、全國唯一的海牛文化、全球唯一玻璃媽祖廟、全國最大的花卉集散地-田尾公路花園，以及最大平地溫泉露營區-清水岩溫泉露營區。

王惠美表示，彰化除了是農業大縣，也孕育許多工商業隱形冠軍，近年來，在老工藝的保存及新活水的引入之下，還有許多鮮為人知的特色與面貌等待大家來發掘，歡迎全國民眾深入探訪彰化，尋找創作靈感，不論是本國籍、外國籍都一起來，用文字或圖像抒發對彰化的情感，一起迎接彰化下一個精彩的300年。徵件詳情可上活動網站((http://www.sgf3535.tw/changhua300/)查詢。

彰化縣政府自即日起到11月10日前，辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府自即日起到11月10日前，辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」記者會，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，會場展示珍貴圖片。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」記者會，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，會場展示珍貴圖片。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」記者會，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，會場展示珍貴圖片。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」記者會，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，會場展示珍貴圖片。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」記者會，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，會場展示珍貴圖片。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」記者會，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，會場展示珍貴圖片。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」記者會，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，會場展示珍貴圖片。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天辦理「彰化建縣300年金句暨主視覺設計網路徵選活動」記者會，祭出10萬元獎金，向全國公開徵求具創意且象徵彰化精神的響亮金句，以及代表彰化意象的主視覺設計，會場展示珍貴圖片。記者劉明岩／攝影

王惠美

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