台中大安壘球場防護網被強風吹倒 議員要求緊急修復

「圓規」颱風外圍環流挾帶強風，台中大安南埔壘球場內野本壘板後方防護網被強風吹倒，台中市議員施志昌今邀集台中市政府運動局、大安區公所與大安壘球委員會至現場會勘，他要求緊急修復，以免發生意外，運動局承諾將動用災害準備金緊急修費，11月可修復完成。

施志昌表示，大安南埔壘球場去年才啟用，雙十連假颱風圓規將從台灣南方通過，局部強風造成大安南埔壘球場本壘板後方與內野防護網倒塌，影響球場使用者的安全，他要求必須立刻修復，以免發生危險。

大安壘球委員會主委徐昱舜表示，大安南埔壘球場後續仍有賽程，若不儘速修復，恐會影響後續比賽的安全性，希望運動局能儘速修復。