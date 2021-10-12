大雅秀山路「600米坑洞路面」 明農曆年前燙平

台中市大雅區秀山路銜接陽明國小，加上中科上下車流量大，秀山路路面坑坑疤疤，立委楊瓊瓔今現場會勘，爭取秀山路600米刨除燙平計畫，所需預算250萬元、最快明年農曆年前完工，給居民一條安心回家的道路。

立法委員楊瓊瓔今邀集市議員吳顯森、台中市養護工程處、秀山里長蔡錦瑭等單位現場會勘，楊瓊瓔說，秀山路已超過10年未進行路面整修，秀山路(和平路至陽明國小)約600米道路破損凹陷，需要刨除、燙平計畫。

秀山里長蔡錦瑭說，秀山路是4千多位里民重要出入道路，陽明國小對外秀山路路寬僅7米，每天早上、傍晚湧入大量接送車潮，加上中科園區不少車輛「走捷徑」，通通匯入秀山路，導致路面凹陷、破損，用路人安全堪慮，急需重新刨除、鋪設路面。