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大雅秀山路「600米坑洞路面」 明農曆年前燙平

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔(左二)今早邀集秀山里長蔡錦瑭(左一)、市議員吳顯森服務處處長吳呈賢(中)、台中市養護工程處總工程司林昶穆(右二)等人進行會勘，決議明年農曆年前將秀山路600米長道路刨除、鋪平作業。記者林佩均／攝影
立委楊瓊瓔(左二)今早邀集秀山里長蔡錦瑭(左一)、市議員吳顯森服務處處長吳呈賢(中)、台中市養護工程處總工程司林昶穆(右二)等人進行會勘，決議明年農曆年前將秀山路600米長道路刨除、鋪平作業。記者林佩均／攝影

台中市大雅區秀山路銜接陽明國小，加上中科上下車流量大，秀山路路面坑坑疤疤，立委楊瓊瓔今現場會勘，爭取秀山路600米刨除燙平計畫，所需預算250萬元、最快明年農曆年前完工，給居民一條安心回家的道路。

立法委員楊瓊瓔今邀集市議員吳顯森、台中市養護工程處、秀山里長蔡錦瑭等單位現場會勘，楊瓊瓔說，秀山路已超過10年未進行路面整修，秀山路(和平路至陽明國小)約600米道路破損凹陷，需要刨除、燙平計畫。

秀山里長蔡錦瑭說，秀山路是4千多位里民重要出入道路，陽明國小對外秀山路路寬僅7米，每天早上、傍晚湧入大量接送車潮，加上中科園區不少車輛「走捷徑」，通通匯入秀山路，導致路面凹陷、破損，用路人安全堪慮，急需重新刨除、鋪設路面。

台中市養護工程處指出，本路段經調查確已損壞嚴重，將進行全面刨鋪、改善與修復，預計長度約600公尺，寬7公尺，工程金額約250萬元，預計明年1月底前完成路面刨舖，讓道路整體品質提升，用路人有安全的行車環境。

立委楊瓊瓔今早邀集相關單位進行會勘，決議明年農曆年前將秀山路600米長道路刨除、鋪平作業。記者林佩均／攝影
立委楊瓊瓔今早邀集相關單位進行會勘，決議明年農曆年前將秀山路600米長道路刨除、鋪平作業。記者林佩均／攝影

楊瓊瓔 台中市

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